Муж зарезал жену в детской на глазах двух сыновей

В Санкт-Петербурге муж поссорился с женой и убил ее на глазах двоих сыновей и пожилой тещи несколькими ударами кухонного ножа. Полиция сообщила, что задержала мужчину на месте преступления. Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой видно, что тело матери нашли в детской комнате, на полу которой остались следы крови.

Убийство произошло в ночь на четверг, 13 марта, в квартире дома на Товарищеском проспекте Невского района Петербурга. По версии следователей, муж ударил жену в грудь, травмы оказались смертельными и женщина умерла на месте. На кадрах ролика, опубликованного СК, видны многочисленные кровавые следы от ладоней на стене детской комнаты, рядом с двумя кроватями.

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Мужу 43 года, жене было 36 лет, уточнил главк МВД по Петербургу и Ленинградской области. В полиции рассказали, что в момент ссоры супругов рядом были их дети, мальчики двух и семи лет, а также 62-летняя бабушка.

Пожилая женщина тоже оказалась ранена во время ссоры. Она позвонила в дежурную часть и рассказала, что зять совершил убийство. У бабушки врачи позже диагностировали резаные раны запястья, рассказали в МВД.

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По словам полицейских, совершивший убийство муж последнее время имел «постоянно напряженные отношения» с женой. Недавно мужчине были прописаны антидепрессанты. Сам он мотивы убийства объяснить не может, сообщили полицейские. По их словам, семья «числилась благополучной».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пятнадцать лет колонии.

В феврале суд кыргызстанского города Бишкека собирался слушать дело мужчины, который убил жену 22 ударами ножа на глазах двоих детей. Детям, девочке и мальчику было шесть и восемь лет соответственно. Мотивом убийства следователи назвали ревность.