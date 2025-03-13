EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Муж зарезал жену в детской на глазах двух сыновей

20:00 13.03.2025

В Санкт-Петербурге муж поссорился с женой и убил ее на глазах двоих сыновей и пожилой тещи несколькими ударами кухонного ножа. Полиция сообщила, что задержала мужчину на месте преступления. Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой видно, что тело матери нашли в детской комнате, на полу которой остались следы крови.

Убийство произошло в ночь на четверг, 13 марта, в квартире дома на Товарищеском проспекте Невского района Петербурга. По версии следователей, муж ударил жену в грудь, травмы оказались смертельными и женщина умерла на месте. На кадрах ролика, опубликованного СК, видны многочисленные кровавые следы от ладоней на стене детской комнаты, рядом с двумя кроватями.

«На случай, если меня убьют»
«На случай, если меня убьют»
Друг 23-летней модели получил странное сообщение. Вскоре девушка перестала выходить на связь. Ее искали больше года
Криминал15 минут чтения

Мужу 43 года, жене было 36 лет, уточнил главк МВД по Петербургу и Ленинградской области. В полиции рассказали, что в момент ссоры супругов рядом были их дети, мальчики двух и семи лет, а также 62-летняя бабушка.

Пожилая женщина тоже оказалась ранена во время ссоры. Она позвонила в дежурную часть и рассказала, что зять совершил убийство. У бабушки врачи позже диагностировали резаные раны запястья, рассказали в МВД.

Мешок в кустах
Мешок в кустах
В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре
Криминал9 минут чтения

По словам полицейских, совершивший убийство муж последнее время имел «постоянно напряженные отношения» с женой. Недавно мужчине были прописаны антидепрессанты. Сам он мотивы убийства объяснить не может, сообщили полицейские. По их словам, семья «числилась благополучной».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пятнадцать лет колонии.

В феврале суд кыргызстанского города Бишкека собирался слушать дело мужчины, который убил жену 22 ударами ножа на глазах двоих детей. Детям, девочке и мальчику было шесть и восемь лет соответственно. Мотивом убийства следователи назвали ревность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования