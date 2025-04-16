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Мир

Ученые вырастили искусственные «наггетсы»

2 минуты чтения 22:49 16 апреля | Обновлено: 22:51 16 апреля

Японские ученые разработали технологию, позволяющую доставлять питательные вещества вглубь кусочков искусственного мяса, с помощью которой можно выращивать 11-граммовые куски куриного мяса размером с небольшой наггетс. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на статью в научном журнале Trends in Biotechnology.

«Хотя культивированное мясо в мелких кусках или в виде фарша производить проще, оно может не в полной мере передать волокнистую текстуру и вкусовые ощущения, которые ассоциируются у потребителей с обычными кусками», — рассказал профессор Токийского университета Сёдзи Такеучи. Он полагает, что продукты, созданные по этой технологии, появятся в магазинах через 5-10 лет.

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Авторы исследования объяснили, что главная проблема при выращивании искусственного мяса — это доставка питательных веществ к мышечным клеткам в толстых слоях ткани. Из-за этого многие проекты по созданию мяса в лаборатории занимаются выращиванием кусочков, похожих на фарш.

В июне 2023 года Департамент сельского хозяйства США разрешил продавать выращенное в лаборатории мясо. Лицензии на продажу «культивированного куриного мяса» получили компании Upside Foods и Good Meat. До этого единственной страной в мире, где разрешалась продажа этого продукта, был Сингапур.

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Первой страной в Европе, разрешившей продавать искусственное мясо, в июле 2024 года стала Великобритания. Компания Meatly получила лицензию на продажу лабораторного куриного мяса производителям кормов для домашних животных. В отличие от Сингапура, США и Израиля, в Великобритании пока не разрешено продавать искусственное мясо для употребления человеком.

Израиль стал первой страной, в которой разрешили продавать искусственно выращенную говядину, это произошло в начале прошлого года.

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