В США разрешили продажу выращенного в лаборатории мяса 

Департамент сельского хозяйства США выдал разрешение на продажу искусственно выращенного мяса. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, лицензии на продажу так называемого «культивированного куриного мяса» получили компании Upside Foods и Good Meat. Там рассказали, что «лабораторное мясо» выращивают из взятых у животных клеток в больших чанах, похожих на пивоваренные.

Продукт получил все необходимые разрешения не только от департамента сельского хозяйства США, но и от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

США стали второй страной в мире, разрешившей продажу «лабораторного мяса». До этого оно легально продавалось только в Сингапуре. Например, компания Good Meat рекламировала там свой продукт, называя его «meat without slaughter» — «мясо без убийства». Представители компании отмечают, что «лабораторное мясо» способно сделать более гуманной практику мясоедения, а также поможет сократить выбросы парниковых газов, приводящих к глобальному изменению климата.

Компания Upside Foods планирует поставлять «лабораторное мясо» ресторану Bar Crenn в Сан-Франциско. Когда именно там можно будет попробовать мясо выращенное в пробирке, пока неизвестно. Однако в будущем компания планирует продавать свой продукт в супермаркетах.

В свою очередь, Good Meat сообщила, что сотрудничает с ресторатором из Вашингтона Хосе Андресом.

Между тем, как пишет Financial Times, акции лидера индустрии производства «мяса» из растительных белков, компании Beyond Meat продолжают падать. На данный момент компания, которая на старте оценивалась в 14 миллиардов долларов, потеряла 95% своей капитализации.

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