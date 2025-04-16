Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех

Десятилетия давления со стороны зоозащитников дали свои плоды — крупные бренды вроде Zara и Tommy Hilfiger стали отказываться от меха под лозунгами борьбы с живодерством. За последние 10 лет рынок меха упал на 85%, однако все может изменить один тренд в тиктоке, а именно — «эстетика жены мафиози». Из-за него зумеры начали скупать винтажные шубы и пытаются выделиться своими нарядами, а знаменитости снова без стеснения появляются в мехах на публике. Но есть и нюансы. Меховой цикл моды — в материале «Холода».

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Последние три десятилетия бренды и модные дома отказывались от одежды из меха. Одним из первых в 1994 году стал Calvin Klein. За ним последовали Ralph Lauren в 2006 году и Tommy Hilfiger в 2007 году. Еще через 10 лет от меха отказались в Gucci. В 2018 году к такому же решению пришли люксовые бренды Chanel, Versace и Burberry, хотя все еще есть и те, кто до сих пор продает меховые изделия, — например, Fendi и Louis Vuitton.

Мех начал возвращаться в моду в начале 2024 года, когда появился тренд mob wife aesthetic — «эстетика жены мафиози». Это эффектные женщины в больших шубах с ярким макияжем и дорогими украшениями. Такой стиль вдохновлен образами жен мафиози из фильмов: это и Кармела Сопрано из сериала «Клан Сопрано», и Эльвира Хэнкок из «Лица со шрамом».

Кармела Сопрано. Кадр: «Клан Сопрано» / HBO

Звезды шоу-бизнеса подхватили эту моду. В роскошных шубах все чаще стали появляться Дуа Липа, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и рэперша Ice Spice (которую за ее «меховой стиль» уже активно отменяют). Модель Кендалл Дженнер заметили в шубе от Phoebe Philo за 27 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей), а певица Рианна один раз вышла в винтажной «норке» от Roberto Cavalli за 17 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Такие люксовые бренды, как Fendi и Miu Miu, представляли коллекцию из меха на неделях моды в Милане и Париже.

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С точки зрения современной этики, между настоящим мехом и искусственным есть нечто среднее — винтажный мех. Это, к примеру, шубы из натурального меха, которые были сшиты много лет назад. Носить их считается более этичным, чем новые шубы, так как человек дает вторую жизнь старому вместо того, чтобы покупать новое.

на 85% упал рынок меховых изделий за последние 10 лет

Шубу из винтажного меха можно перешить, чтобы ее силуэт выглядел подходящим под современную моду. Правда, это будет стоить как полноценная новая шуба: средняя цена за переделку в Москве, например, начинается от 100 тысяч рублей, а в премиальных меховых ателье цены за перекрой доходят и до полумиллиона. В США в среднем винтажные шубы стоят от 500 до двух тысяч долларов (42–168 тысяч рублей).

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Желая выглядеть как «жены мафиози», зумеры выбирают именно винтажный мех — так они пытаются быть стильными и одновременно «экологичными». Спрос на свой товар уже вырос настолько, что британский бренд по переработке меха Phillipa London ввел лист ожидания из-за наплыва клиентов. Madison Avenue Furs & Henry Cowit, Inc., крупнейшая в США компания по скупке подержанных мехов, отметила, что большинство их новых клиентов — девушки из поколения Z.

Вечный спор

Стремительный рост спроса на винтажный мех среди зумеров связан с трендами тиктока и подтверждается статистикой. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Trendalytics пишет, что за последний год просмотры роликов о винтажных шубах в тиктоке выросли на 243%, а число поисковых запросов по этой теме в Google подскочило на 688% с начала 2023 года. При этом интерес к искусственному меху остался почти на прежнем уровне.

На моду влияют тикток-инфлюенсеры, которые перестали стесняться носить шубы из натурального меха. К примеру, американская тиктокерша @trovlov набрала более восьми миллионов просмотров на видео с советами, как одеваться подобно «жене мафиози». Для такого образа она порекомендовала «выкопать старую меховую шубу вашей мамы из 1980-х». Тиктокерша @dionysian.girl набрала более полумиллиона просмотров на видео, где она красуется в винтажной шубе за 600 долларов (около 50 тысяч рублей).

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Исследователи считают, что зумеры пытаются выделиться и самоутвердиться за счет такой одежды, которая раньше считалась чем-то необычным и даже запретным. Сейчас ношение меха все еще считается «неправильным», поэтому шубы и меховые накидки выделяют их владельца из толпы. Как выразилась 22-летняя студентка, изучающая моду, Лео Шерри, ношение меха — это «довольно по-бунтарски». Она сама носит винтажные шубы из натурального меха и не стыдится этого.

«Для поколения Z плыть против течения и принимать тенденции, бросающие вызов стандартам красоты, — это способ утвердить индивидуальность», — считает Марта Индека, старший аналитик прогнозирования тенденций в агентстве по тренд-аналитике The Future Laboratory.

Зумеры считают, что носить винтажный мех экологичнее, чем покупать новые шубы. Однако в PETA — крупнейшей организации по защите прав животных — с этим не согласны. Там выступают против ношения любого меха и регулярно устраивают громкие акции: например, в 2024 году активисты выбежали на модный показ от Виктории Бекхэм в Париже в футболках «Животные — это не ткань».

Фото: Unsplash

Для PETA любой мех — винтажный или новый — одно и то же. Директор по связям с общественностью PETA Эшли Бирн уверена: те, кто носят винтажный мех, заблуждаются, хоть и имеют «благие намерения».

«Они должны испытывать отвращение к любому меху, сорванному со спины животного», — считает представитель PETA Эшли Бирн.

Еще жестче высказалась вице-президент PETA в Великобритании Элиза Аллен: «Сегодня все, кроме невежественного или высокомерного меньшинства, отчаянно пытающегося привлечь к себе внимание, отвергают этот продукт крайнего насилия».

Десятилетия давления на производителей меха дали свои плоды: если в 2014 году для этого убивали 140 миллионов животных, то в 2023-м — 20 миллионов. За 10 лет мировое производство меха сократилось на 85%. Некоторые страны на государственном уровне пытаются «отучить» граждан от натурального меха. Более 25 стран либо уже официально запретили у себя пушное звероводство (разведение животных ради получения меха), либо уже принимают соответствующие законы. Первыми его запретили Великобритания (в 2000 году) и Австрия (в 2005 году).

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В 2021 году Израиль стал первой страной в мире, где запретили продажу меха. До этого мех нельзя было продавать в нескольких штатах США: например, в Калифорнии и некоторых городах Мичигана, Массачусетса и Флориды. Зооактивисты уверены: запрет на продажу меха снизит спрос на него, а также повысит осведомленность о защите животных и поможет сделать общество более гуманным.

Тем не менее индустрия живет за счет люксового сегмента, где спрос на мех остается стабильным. Прогнозы по рынку и вовсе говорят о грядущем росте. Если в 2024 году он оценивался в 21 миллиард долларов, то к 2025 году достигнет 22 миллиардов, а к 2033-му — превысит 28,9 миллиарда. В России тоже сохраняется тенденция роста: рынок изделий из натурального меха увеличивается в том числе и благодаря тому, что растет стоимость шуб.

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