Британия первой в Европе легализовала продажу искусственного мяса

Великобритания стала первой европейской страной, где разрешили коммерческое производство искусственного мяса. Выращенное в лабораторных условиях мясо теперь будут использовать в кормах для домашних животных. Об этом пишет газета Financial Times.

Британская компания Meatly собирается в этом году начать продажу искусственно выращенной курицы производителям кормов. Стартап получил соответствующие разрешения от британского Агентства по охране здоровья животных и растений и Департамента по охране окружающей среды. Легализация нового типа мяса стала возможной благодаря Brexit. Британия вышла из Европейского Союза, а значит имеет право отходить от правил европейского блока.

Искусственное мясо производят из животных клеток, которые выращивают в специальных биореакторах. Это не то же самое, что растительные мясные продукты, которые изготавливаются из соевого или горохового белка. При этом уточняется, что Великобритания пока не одобрила продажу искусственного мяса для употребления в пищу для человека. Тем не менее в мире уже есть страны, где человек может есть культивируемое мясо — Израиль, Сингапур и США. Однако в двух американских штатах, Флорида и Алабама, запрещено выращивать мясо в лабораторных условиях. Противники считают, что новая технология ставит под угрозу традиционное животноводство.

«Выращенное мясо может стать одним из первых продуктов, запрещенных по политическим причинам, а не из-за проблем со здоровьем, безопасностью или этических соображений», — высказывается генеральный директор Meatly Оуэн Энсор. По его мнению, корм для животных станет отправной точкой для развития рынка искусственного мяса.

Спрос на искусственное мясо объясняется так называемым «парадоксом любителя животных». Владельцы питомцев выступают против жестокого обращения с животными, но в то же время они обращают меньше внимания на то, чем питается их собственный питомец. Исследования Университета Винчестера показывают, что 50% владельцев домашних животных не против кормить своих любимцев искусственным мясом. Еще 32% сами бы питались им.

В ООН считают, что искусственное мясо и альтернативное молоко могут помочь сократить выбросы, наносящие вред климату. На животноводство приходится пятая часть выбросов, способствующих глобальному потеплению. При этом, судя по прогнозам ООН, к 2050 году потребление мяса вырастет на 50%.

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