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Мир

В Вашингтоне учредили день Александра Овечкина

2 минуты чтения 13:51

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля 2025 года Днем хоккеиста Александра Овечкина, который ранее побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Соответствующее заявление мэра американской столицы опубликовано в аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети Х. В этот день хоккейная команда устроила церемонию чествования Овечкина для фанатов.

В своем заявлении Баузер перечислила все достижения хоккеиста, в частности, отметив, что команда «Вашингтон Кэпиталс» при участии Овечкина 16 раз выходила в плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лили и завоевала свой первый Кубок Стэнли в 2018 году. 

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6 апреля Овечкин побил «вечный» рекорд НХЛ, который держался 26 лет и принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, забросив свою 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Так, Гретцки понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, а Овечкину — на один матч меньше. 

После того как Овечкин забросил свою победную шайбу, которую капитан «Вашингтон Кэпиталз» посвятил своему умершему отцу, игру остановили для празднования. Поздравить хоккеиста вышла его семья и сам Гретцки. «Хочу сказать всем вам, фанаты по всему миру, русские, мы сделали это!» — сказал тогда Овечкин, обращаясь к фанатам. 

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Во время чествования Овечкина 11 апреля ему подарили живых козлят. Такой подарок объясняется игрой слов в английском языке. Само слово Goat переводится как «козел», а вот аббревиатура GOAT (Greatest of All Time) расшифровывается как «величайший на все времена».

В 2017 году Овечкин поддерживал Владимира Путина и основал движение Putin team. Однако после начала полномасштабного российского вторжения в Украину он осудил войну, заявив, что страны должны жить в мире. При этом он не отрекся от Путина, добавив, что тот является «его президентом». 

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