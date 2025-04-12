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Интернет и мемы

Овечкину подарили козлят в честь рекорда НХЛ

2 минуты чтения 18:16

Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок живых козлят в честь рекорда по числу забитых шайб в Национальной хоккейной лиге. Видео с торжественного вечера опубликовал клуб Овечкина в соцсети X.

На одном видео нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем передал Овечкину белого козленка, а на другом — Овечкин взял на руки черного козленка и покормил его из бутылочки. Выбор подарка рекордсмену основан на игре слов в английском языке. Goat переводится как «козел», в то же время аббревиатура GOAT означает “Greatest of All Time” — «величайший на все времена».

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6 апреля во время игры против команды «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-ю шайбу за время своей карьеры в НХЛ. Таким образом он обогнал канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. Рекорд Гретцки в НХЛ держался 26 лет и считался «вечным».

После того, как Овечкин забил рекордную шайбу, матч был приостановлен для торжественной церемонии. Спортсмен посвятил свое достижение умершему отцу. Его вышли поздравить члены семьи и сам Гретцки, который теперь занимает второе место по числу забитых в НХЛ шайб.

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В 2017 году Овечкин основал движение в поддержку Владимира Путина Putin team. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступил со словами: «Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире. Мы должны жить в мире и прекрасном мире». При этом хоккеист добавил, что Путин — «его президент».

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