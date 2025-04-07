Овечкин побил «вечный рекорд» НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал новым рекордсменом лиги.

Таким образом он обогнал канадца Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге, на счету которого было 894 шайбы, и побил рекорд, державшийся 26 лет. Так, Гретцки, который четыре раза был обладателем Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, а Овечкину — на один меньше, отмечает РБК.

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Как сообщается, Овечкин отличился во втором периоде матча чемпионата против команды «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которой защищал россиянин Илья Сорокин. Когда хоккеист забил свою 895 шайбу, игру остановили ради торжественной церемонии. Овечкин посвятил шайбу умершему отцу.

«Хочу сказать всем вам, фанаты по всему миру, русские, мы сделали это!» — заявил игрок, обращаясь к зрителям. Поздравить хоккеиста вышли его семья, а также сам Уэйн Гретцки.

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Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России, а также он выиграл Кубок Стэнли 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года. В 2007 году Овечкину во время игры впервые выбили передний зуб, напоминает «Новая газета Европа». Хоккеист долго не вставлял его, так как считал это бесполезным. В итоге фирменная улыбка с щелью стала неотъемлемой частью его образа.

Кроме того, Овечкин получил статус самого высокооплачиваемого игрока лиги. За свою карьеру он заработал более 149 миллионов долларов.