От юниоров до олимпийских чемпионов

Война в Украине лишила тысячи российских спортсменов возможности участвовать в международных соревнованиях. Публично о смене спортивного гражданства большинство атлетов не говорят, из-за чего о подобных решениях становится известно только во время соревнований, для которых они проходят процедуру регистрации. Проанализировав сообщения о смене спортивного гражданства, открытые данные об участниках соревнований, а также открытые реестры спортивных федераций, «Холод» насчитал 204 спортсмена, которые поменяли или собираются поменять спортивное гражданство России. В списке оказались как профессионалы с именем — чемпионы Европы и мира в своих видах спорта, — так и совсем юные спортсмены, для многих из которых отказ от российского гражданства зачастую единственный выход для сохранения собственной карьеры.

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Наибольшее представительство среди видов спорта — у шахматистов: 141 человек в период 2022–2023 годов поменяли флаг, под которым они выступают. Столь большое количество шахматистов в списке объясняется простотой их поиска: Международная шахматная организация (FIDE) ведет учет всех спортсменов и отслеживает «национальные трансферы» — переход спортсмена из федерации одной страны в другую.

Второе место разделили фигурное катание и конный спорт, где Россия потеряла по 11 атлетов. На третьем месте расположились художественная гимнастика и теннис: по пять спортсменов объявили о смене спортивного гражданства. Автоспорт и футбол недосчитались по четыре спортсмена, многие из которых достаточно долгое время выступают на высочайшем уровне. По два — велоспорт, мотогонки, конькобежный спорт, хоккей, плавание, гребля, бокс и парусный спорт. По одному спортсмену потеряли вольная борьба, легкая атлетика, биатлон, шорт-трек, MMA, дзюдо, спортивная гимнастика и горнолыжный спорт.

В попытке вернуться на международный уровень часть спортсменов попыталась сменить российский флаг на сирийский, что уже обернулось скандалом на Панарабских играх в Алжире: некоторые атлеты оказались зарегистрированы в качестве сирийских без реальной смены спортивного гражданства, лишь две спортсменки оказались заявлены официально — их профили с измененными гражданствами официально появились на сайтах Международных федераций гимнастики и дзюдо.

По подсчетам «Холода», самой гостеприимной страной для российских спортсменов оказался Израиль: под этим флагом теперь выступают 25 атлетов. На втором месте — Сербия: 19 спортсменов; третье место у Германии: 13 атлетов. Франция приютила 12 спортсменов, Польша — 11. Казахстан — 10, Армения и Великобритания — по девять, США — семь, Испания — шесть. Столько же спортсменов выбрали Палестину, несмотря на то что ее международный статус не определен; тем не менее это хороший выбор для спортсменов, так как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешает выступать под палестинским флагом.

Грузию, Турцию и Финляндию выбрали по пять спортсменов. Канаду, Черногорию, Грецию, Румынию и Австрию — по четыре, Бельгию, Италию и Венгрию — по три. Австралию, Словению, Кипр, Узбекистан, Кыргызстан, Сирию, Азербайджан, Эстонию, Нидерланды, Украину и Литву — по два спортсмена. Наконец, единичные переходы зафиксированы под флаги Чили, Чехии, Швейцарии, Дании, Вануату, Норвегии, Хорватии, Южной Кореи, Португалии, Северной Македонии и Молдовы.

В списке значимых спортсменов присутствует биатлонистка Дарья Виролайнен, которая в настоящий момент тренируется и выступает в Финляндии. Однако окончательного решения о своем будущем она пока не приняла, из-за чего в общий анализ 204 спортсменов не попала.

Исход российских спортсменов в иностранные федерации приобретает массовый характер. Об этом прямо говорил вице-президент казахстанской федерации тенниса Юрий Польский, по словам которого более 30 российских теннисистов подали заявки на переход в казахстанскую федерацию. «[В основном] это дети старше 12 лет, [но] есть и профессионалы, взрослые спортсмены, которые хотели бы [осуществить подобный трансфер]», — говорил он в конце 2022 года.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков недавно жаловался, что иностранные государства пытаются переманить российских спортсменов на фоне запрета выступать на международном уровне. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев утверждал, что российским спортсменам даже звонят и лично приглашают перейти в другие сборные.

В текущих условиях российские спортсмены зачастую оказываются заложниками ситуации. Критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов упираются в отсутствие публичной поддержки войны в Украине, а также отсутствие связей с любыми военными организациями. Последний пункт, например, вынуждает всех спортсменов ЦСКА отказаться от своего нынешнего работодателя, что для многих просто невозможно. Без разбора к международным соревнованиям не допускаются российские коллективы командных видов спорта.

При этом смена спортивного гражданства для россиян тоже сопряжена с дополнительными сложностями: необходимо уведомить о решении ОКР или соответствующую спортивную федерацию России. Некоторым спортсменам придется отсидеть так называемый карантин — срок, в течение которого они не могут выступать за новую сборную, в некоторых видах спорта он достигает трех лет.

Ждать от чиновников понимания не приходится. Депутаты Госдумы, например, называют сменивших гражданство атлетов предателями, предлагают законодательно запретить возвращение под флаг России, а некоторым спортсменам уходить из российской федерации и вовсе запрещают. При этом во многих случаях финальное решение принимает международная федерация.

«Холод» подозревает, что реальное число россиян, которые поменяли спортивное гражданство, может быть в разы больше, так как значительная доля приходится на молодых непубличных спортсменов из нераскрученных видов спорта. Например, только в 2022 году Федерация фигурного катания получила 19 заявок на смену спортивного гражданства, однако за 2022–2023 годы публично о смене флага стало известно только в 11 случаях.

Если вы знаете о других россиянах, сменивших спортивное гражданство, или у вас есть история на эту тему, напишите нам на почту holod@holod.media или через бот в телеграме @HotHolodBot.

Шахматы

Александра Костенюк — одна из самых успешных спортсменок в истории российских шахмат: гроссмейстер, 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. В марте 2022 года подписала открытое письмо Владимиру Путину с требованием остановить войну в Украине. В марте 2023 года Костенюк объявила, что на соревнованиях теперь будет представлять Швейцарию.

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters / Scanpix

Алина Кашлинская получила звание гроссмейстера в 2009 году. В 2019 году выиграла чемпионат Европы по шахматам среди женщин. С мая 2022 года представляет на соревнованиях Польшу. Муж Кашлинской — польский гроссмейстер Радослав Войташек.

Евгений Романов получил звание гроссмейстера в 2007 году. Призер многих этапов Кубка России среди мужчин 2012–2016 годов, бронзовый призер чемпионата Европы среди мужчин. Бронзовый призер Олимпиады 2018 года в Батуми и серебряный призер командного чемпионата Европы — 2019 в качестве тренера женской сборной Грузии. В марте 2022 года сменил спортивное гражданство на норвежское.



«Я хоть и представлял Россию, но особого отношения к российским шахматам не имел. Теперь же, когда у российских спортсменов столько проблем с допуском к соревнованиям, этот шаг необходим для продолжения карьеры», — сказал Романов.

Алексей Сарана в 2018 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди юношей до 18 лет. Победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ 2020 года в составе сборной России.



В марте 2022 года Сарана высказался против войны в Украине и не вернулся в Россию: «Действия наших властей вызывают полное отвращение. Я с ними не согласен, но не могу на них повлиять. Мне не нравится эта война, ее причины ужасны».



В марте 2023 года, выступая под флагом ФИДЕ, выиграл чемпионат Европы по шахматам. В апреле 2023 года Сарана сменил спортивное гражданство на сербское.

Евгений Алексеев — гроссмейстер, чемпион России 2006 года, серебряный призер чемпионата Европы 2013 года, выступал за сборную России на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске. В марте 2023 года стало известно, что он перешел в сборную Израиля.

Александр Предке — гроссмейстер, чемпион России по шахматам в возрастной группе до 16 лет, в 2019 году разделил с Алексеем Сараной первое место в высшей лиге чемпионата России. С марта 2023 года представляет сборную Сербии.

Александр Мотылев — чемпион России в 2001 году и чемпион Европы в 2014 году, чемпион Европы по быстрым шахматам в 2021 году, бывший тренер мужской сборной России по шахматам и лично вице-чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина. В июне 2023 года сменил спортивное гражданство на румынское.



«Это его личное решение, он имеет право на свою определенную гражданскую позицию. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась спецоперация, мы перестали общаться вообще. Он инициировал прекращение общения со мной. Помимо этого, он подписывал письмо против специальной военной операции. Это его выбор, его позиция, его решение», — сказал о решении Мотылева Сергей Карякин, который в свою очередь подписал письмо в поддержку войны на имя Путина.

По данным Международной шахматной федерации, после начала войны спортивное гражданство сменили 79 российских шахматистов в 2022 году, а в 2023 году — 62.

Фигурное катание

Ульяна Ширяева в 2022 году стала 11-й на первенстве России среди юниоров в 15 лет (сейчас ей 16). В том же 2022 году Ширяева и ее семья переехали в Канаду и запросили у Федерации фигурного катания на коньках России разрешение на переход в местную сборную.

Алекса Волкова — 14-летняя дочь тренера по фигурному катанию Александра Волкова (среди его учениц — серебряный призер Олимпиады в 2022 году Александра Трусова). В 2022 году Алекса Волкова перешла в канадскую сборную.



«Мы так решили еще до изоляции российских спортсменов от международных стартов, с политикой никак не связано. <...> Все дело в безумной конкуренции среди российских девочек. Их спортивная жизнь такая короткая… Выиграла в 15 лет Олимпиаду и в 16–17 закончила. А нам бы хотелось, чтобы дочь каталась дольше. Поэтому выбрали страну, в которой психологически намного спокойнее тренироваться», — говорил ее отец об этом решении, пояснив, что у Алексы с рождения есть канадское гражданство и она никогда не состояла в сборной России.

Инга Гургенидзе (Никитина) в 2021 году выиграла первенство Казани в своей возрастной категории (сейчас ей 14 лет) и отобралась на первенство России среди юниоров. Летом 2022 года она перешла в сборную Грузии. В феврале 2023 года выиграла золотую медаль на юниорском турнире в Любляне.

Мария Дмитриева занималась в группе у известных тренеров Александра Мишина и Сергея Розанова, в 2021 году заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. В августе 2022 года Дмитриева направила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России о смене спортивного гражданства на израильское, в 2023 году успешно выступает на местных чемпионатах за Израиль.

Валентина Андрианова — 13-летняя спортсменка, которая завоевывала медали только на небольших региональных турнирах. С 2022 года представляет на соревнованиях Германию.

Полина Джуманиязова тренировалась в России до марта 2022 года. Перешла в сборную Венгрии.

Анна Ющенкова до 2022 года тренировалась в России, сменила спортивное гражданство на израильское.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пара фигуристов, которые выступают в танцах на льду. Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин — сын российского актера Бориса Смолкина. Фигуристы были серебряными призерами чемпионата России в 2021–2022 годах, на Олимпийских играх в Пекине 2022 года заняли 14-е место. В июне 2023-го сменили спортивное гражданство на грузинское.

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY / Sipa USA / Vida Press

Софья Шифрина — 13-летняя спортсменка, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В сезоне 2020–2021 она заняла 11-е место на первенстве России в своем возрасте и второе на первенстве Москвы. В сентябре 2022 года Плющенко сообщил, что Шифрина будет выступать за Израиль. «Когда она пришла ко мне в группу, то уже представляла эту сборную. Она продолжит тренироваться у меня», — сказал он.

Никита Володин — 23-летний спортсмен из Санкт-Петербурга, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2016 года, покинул Россию и теперь будет выступать за сборную Германии. В России Володин не смог найти партнершу для парного катания, в котором он выступает, зато нашел ее в Германии. Его выступления в дуэте с Минервой Фабьенне Хазе можно оценить уже в ближайшее время.

Велоспорт

Павел Сиваков стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши» в 2019 году, принимал участие в «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испании». В марте 2022 года сменил спортивное гражданство на французское. По словам Сивакова, он давно планировал сменить гражданство, «но, учитывая то, что сейчас происходит на Украине, хотел ускорить это». «Я категорически против этой войны, и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение страданий, происходящих на Украине», — сказал спортсмен.

Михаил Яковлев в 2021 году завоевал первую в истории России медаль в мужском кейрине (разновидность велотрековых гонок), стал бронзовым призером чемпионата Европы и установил мировой рекорд в гите — индивидуальной велотрековой гонке на время. В 2022 году Яковлев уехал в Израиль и заявил, что собирается сменить спортивное гражданство. В своем инстаграме он осудил войну в Украине.

Биатлон

Дарья Виролайнен — бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2014 года в гонке преследования, победитель Универсиады-2011 в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата России 2017 года в спринте. В сентябре 2022 года бывший тренер Виролайнен сообщил, что в новом сезоне она может начать выступать за команду Финляндии: у нее есть гражданство страны. Ее мать, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, сказала, что ее дочь будет выступать за сборную России, «когда нашу Россию откроют». Однако итоговое решение Виролайнен все еще неизвестно.



— бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2014 года в гонке преследования, победитель Универсиады-2011 в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата России 2017 года в спринте. В сентябре 2022 года бывший тренер Виролайнен сообщил, что в новом сезоне она может начать выступать за команду Финляндии: у нее есть гражданство страны. Ее мать, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, сказала, что ее дочь будет выступать за сборную России, «когда нашу Россию откроют». Однако итоговое решение Виролайнен все еще неизвестно. Виктор Плицев — 27-летний спортсмен, победитель этапов Кубка мира среди юниоров. Выступал за юношескую сборную России, но во взрослую пробиться не смог. Теперь Плицев будет выступать под флагом Северной Македонии.

Горнолыжный спорт

Александра Скороходова — 16-летняя абсолютная чемпионка России в своей возрастной группе, одна из самых перспективных российских спортсменов в своем виде спорта, участница и призер международных турниров. Скороходова сменила российское гражданство на Казахстан и уже выступает под флагом этой страны, для спортсменки смена флага стала главным событием 2022 года.

Плавание

Анастасия Кирпичникова — трехкратный призер чемпионата Европы 2020 года, представляла Россию на Олимпийских играх в Токио и стала первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпиаде сразу в двух дисциплинах — в бассейне и на открытой воде. В апреле 2023 года она объявила, что переходит в сборную Франции.

Марк Николаев — призер чемпионатов России. В 2023 году запросил у Всероссийской федерации плавания разрешение начать процедуру по смене спортивного гражданства. Николаев уже выступает на чемпионате Австралии, но пока за клуб.

Конькобежный спорт

Кристина Силаева — 23-летняя чемпионка России приняла решение отказаться от российского гражданства и будет выступать за Казахстан. «Сейчас идет СВО, потом еще будет что-нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием», — объяснила она.



— 23-летняя чемпионка России приняла решение отказаться от российского гражданства и будет выступать за Казахстан. «Сейчас идет СВО, потом еще будет что-нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием», — объяснила она. Елизавета Голубева — 26-летняя спортсменка, чемпионка мира среди юниоров 2016 года, чемпионка Европы в командном спринте 2018 года. Голубева будет выступать за Казахстан.

Шорт-трек

Софья Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира по шорт-треку и участница трех Олимпийских игр. В апреле 2023 года она заявила, что собирается перейти в сборную Дании. По ее словам, причина смены гражданства — семейные обстоятельства.

Художественная гимнастика

Анастасия Симакова — двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниоров, бронзовая призерка чемпионата России 2020 года в упражнениях с лентой. В ноябре 2022 года Симакова получила гражданство Германии и подала заявку на зачисление в центр подготовки немецкой сборной, она сможет выступать за Германию с 2024 года.

Фото: Иван Водопьянов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Елизавета Луговских успешно выступила в 2017 году на Кубке Ирины Деляну в Румынии, завоевав серебро в многоборье, и на турнире «Читта де Пезаро», где стала первой в многоборье и в упражнениях с лентой и мячом, заняла второе место в многоборье на Кубке вызова в португальском Портимао. В июле 2022 года сменила спортивное гражданство на черногорское.



«Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У нее в Черногории живет отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Вера Туголукова в 2022 году завоевала несколько медалей на первенстве России. В том же году сменила спортивное гражданство на кипрское.



в 2022 году завоевала несколько медалей на первенстве России. В том же году сменила спортивное гражданство на кипрское. Арина и Ксения Юняшины — 14-летние спортсменки, которые не выступали за сборную России, переехали в Турцию за своей матерью и сменили флаг, под которым они теперь выступают. Российские власти потерей уход сестер не считают.

Легкая атлетика

Сардана Трофимова — ​​лучшая легкоатлетка России в марафонском беге, она становилась чемпионкой России пять раз. В июле 2022 года она объявила, что получила гражданство Кыргызстана и подала заявку на смену спортивного гражданства, чтобы иметь возможность поучаствовать в Олимпиаде 2024 года во Франции. «После Олимпийских игр в Токио у меня пропала мотивация тренироваться. Я была очень раздавлена, хотя старалась это отрицать. Спортсмену нужна новая ступень, чтобы развиваться, а у нас этого нет уже седьмой год. Тогда и поняла, что это мой единственный выход. Это моя жизнь, мое время, мой труд», — сказала Трофимова.

Гребля

Анна Пракатень — вице-чемпионка Олимпиады в Токио в академической гребле среди одиночниц, выступала за сборную России с 2016 по 2022 год, родилась в Минске. В апреле 2023 года глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что Пракатень будет выступать за Узбекистан. «Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — сказал Свирин.

Николай Пименов — сын вице-чемпиона Олимпиады 1980 года Юрия Пименова, попал в состав на Олимпиаду в Токио в 2020 году, но тренерский штаб сборной решил снять команду с соревнований после обнаружения в пробах двух спортсменов мельдония. В апреле 2023 года перешел в сборную Сербии.

Теннис

Натела Дзаламидзе — 44-я ракетка мира в парном разряде, победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В июне 2022 года Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под грузинским флагом, публично о смене гражданства она не сообщала.

Варвара Грачева сейчас занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, была шестой ракеткой России. В июне 2023 года она получила гражданство Франции.

Ярослава Барташевич — 61-я ракетка мира среди юниоров. Представляет на соревнованиях Францию.

Елена Корокозиди — 20-летняя теннисистка сменила российский флаг на греческий. Последний крупный турнир, в котором она приняла участие, проходил в сербском городе Куршумлия-Баня. Там она дошла до четвертьфинала. В настоящий момент занимает 802-е место в мировом рейтинге WTA.



— 20-летняя теннисистка сменила российский флаг на греческий. Последний крупный турнир, в котором она приняла участие, проходил в сербском городе Куршумлия-Баня. Там она дошла до четвертьфинала. В настоящий момент занимает 802-е место в мировом рейтинге WTA. Александр Шевченко — 22-летний спортсмен из Ростова-на-Дону, пока только подал заявку на смену спортивного гражданства. Теннисист входит в топ-100 мирового рейтинга одиночников, в настоящий момент занимает 97-е место. Российский флаг Шевченко хочет поменять на казахстанский.

Автогонки

Роберт Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года, второй призер «Формулы-2» 2021 года. С 2022 года выступает на соревнованиях под флагом Израиля. «У меня всегда был израильский паспорт, и поэтому, когда произошло обострение ситуации между Россией и Украиной, я решил получить гоночную лицензию Израиля. В конце концов, я хочу быть пилотом. Моя цель — добраться до “Формулы-1”, и, наблюдая за реакцией автоспортивных властей, мы сразу приняли решение сделать все необходимое, чтобы я был доступен и готов использовать любую возможность, которую “Феррари” мне предоставит», — сказал он в интервью.

Даниил Квят — чемпион автогонок с открытыми колесами серии GP3 в 2013 году, участник чемпионата мира «Формулы-1» (2014–2017, 2019–2020), известен под прозвищем Торпеда. В апреле 2023 года Квят сообщил, что теперь будет выступать на соревнованиях под флагом Италии: «Прежде всего я не перестаю надеяться на лучшее — что скоро настанут спокойные времена. Очевидно, что сейчас в мире происходят очень печальные события. <...> Я рос в Италии, и мы решили, что я буду выступать с итальянской лицензией и под итальянским флагом».

Фото: Sean Gardner / Getty Images / AFP / Scanpix

Константин Жильцов — российский штурман ралли-рейдов, выступает на ралли-марафоне «Дакар» с 2006 года, обладатель лучшего среди россиян результата на «Дакаре»: третье место в абсолютном зачете. В сентябре 2022 года Жильцов сообщил, что сменил спортивное гражданство на израильское ради участия в соревнованиях. «Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие-то кардинальные решения», — сказал он.

Денис Кротов — лучший новичок ралли-марафона «Дакар» 2019 года, участник ралли-марафона Africa Eco Race 2018 года, призер этапов чемпионата России по ралли-рейдам, участник этапов Кубка мира ФИА по ралли-рейдам 2018 и 2019 года, призер серии Can-Am X Race 2018 года. В сентябре 2022 года Константин Жильцов рассказал, что Кротов, с которым они вместе выступали на «Дакаре», сменил спортивное гражданство на Кыргызстан.

Мотогонки

Артем Лагута — первый российский чемпион мира 2021 года по спидвею из-за российского вторжения не смог защитить титул в 2022 году. Однако он вернулся к выступлениям в сезоне 2023 года: помогло польское гражданство.

Эмиль Сайфутдинов, как и Лагута, вернулся в международный мотоспорт в 2023 году благодаря польскому гражданству. 33-летний спортсмен теперь выступает за британскую команду из Ипсвича.

Единоборства

Мурат Гассиев — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF. В марте 2023 года Гассиев получил гражданство Армении и подтвердил возможность выхода на ринг под флагом Армении в ближайшем будущем.



— бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF. В марте 2023 года Гассиев получил гражданство Армении и подтвердил возможность выхода на ринг под флагом Армении в ближайшем будущем. Артур Бетербиев — 38-летний боксер, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Сменил гражданство летом 2023 года, на последний победный бой, прошедший 18 июня, выходил под флагом Канады. При этом от российского прошлого не отказывается и продолжает считать себя российским боксером.



— 38-летний боксер, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Сменил гражданство летом 2023 года, на последний победный бой, прошедший 18 июня, выходил под флагом Канады. При этом от российского прошлого не отказывается и продолжает считать себя российским боксером. Милана Мугу — 20-летняя спортсменка, которая вышла в финал чемпионата России по дзюдо. На стартовавших в Алжире в июле 2023 года Панарабских играх указана как спортсменка из Сирии.



— 20-летняя спортсменка, которая вышла в финал чемпионата России по дзюдо. На стартовавших в Алжире в июле 2023 года Панарабских играх указана как спортсменка из Сирии. Даурен Куруглиев — двукратный чемпион России, чемпион Европы по вольной борьбе. В 2019 году он выиграл II Европейские игры, в 2019 и 2020 году — Кубок мира. В апреле 2023 года тренер Куруглиева и президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров сообщил, что он сменил гражданство на греческое.



«Даурен Куруглиев принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции. Ему 30 лет, и все, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение», — сказал Гайдаров.



— двукратный чемпион России, чемпион Европы по вольной борьбе. В 2019 году он выиграл II Европейские игры, в 2019 и 2020 году — Кубок мира. В апреле 2023 года тренер Куруглиева и президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров сообщил, что он сменил гражданство на греческое. «Даурен Куруглиев принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции. Ему 30 лет, и все, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение», — сказал Гайдаров. Дамир Исмагулов — 32-летний боец UFC публично объявил о решении получить гражданство Казахстана, где у него имеется вид на жительство. Прямо о выходе из российского гражданства боец не рассказал, однако законодательство Казахстана запрещает второе гражданство, поэтому от российского паспорта придется отказаться. Последний бой Исмагулов, который стал биться только под флагом Казахстана, спортсмен проиграл.

Футбол

Саба Сазонов — воспитанник «Зенита», с 2021 года — защитник московского «Динамо». В сентябре 2022 года Сазонов принял решение выступать за грузинскую сборную.

Наир Тикнизян — защитник московского «Локомотива», в октябре 2020 года дебютировал за молодежную сборную России в отборочном матче к чемпионату Европы 2021 года, обладатель Суперкубка России. В марте 2023 года Тикнизян был вызван в сборную Армении на матч отборочного турнира к Евро-2024, он дебютировал за сборную в матче против команды Турции.



«Насколько текущая ситуация с отстранением сборной России влияет на выбор молодых парней, у которых есть альтернатива? На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это», — сказал он о своем решении перейти в армянскую сборную.

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / Shutterstock / Vida Press

Александр Зуев — полузащитник «Крыльев Советов», был победителем Евро-2013 для игроков до 17 лет в составе сборной России, играл за «Спартак», «Ростов», «Рубин» и «Химки». В июне Зуев получил гражданство Казахстана и вызов в сборную страны.



«Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился. <...> Юридически у меня действительно появилась возможность получить приглашение в сборную Казахстана, но в то же время я понимаю, что в случае приглашения мне понадобится время для адаптации, нужно будет лично пообщаться с тренерским штабом и познакомиться с партнерами по команде. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я очень рад, что такая возможность теперь есть», — сказал футболист.

Эдуард Багринцев — воспитанник ЦСКА, играл в шести матчах за юношескую сборную России, в которых забил два гола, в сентябре 2022 года перешел из ЦСКА в словацкую команду «Дубница». В апреле 2023 года Багринцев рассказал, что получил армянский паспорт. «В ноябре [2023 года] я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента», — сказал он.

Хоккей

Евгений Скачков — 38-летний спортсмен, выступающий в чемпионате Румынии. Скачков ранее не привлекался к играм за российскую сборную, спортивное гражданство же поменял на румынское и теперь имеет шанс дебютировать на чемпионате мира.



— 38-летний спортсмен, выступающий в чемпионате Румынии. Скачков ранее не привлекался к играм за российскую сборную, спортивное гражданство же поменял на румынское и теперь имеет шанс дебютировать на чемпионате мира. Дмитрий Гурков — 26-летний хоккеист казахстанского «Барыса». Отказался от российского паспорта в пользу казахстанского, однако принять участие на грядущем чемпионате мира не сможет из-за бюрократических сложностей при выходе из российского гражданства.

Спортивная гимнастика

Александра Максимова — 16-летняя победительница Первенства России. На стартовавших в Алжире в июле 2023 года Панарабских играх указана как спортсменка из Сирии.

Конный спорт

Александра Максакова — участница Олимпийских игр 2020 года в Токио, специализируется на выездке. В 2022 году сменила спортивное гражданство на палестинское.

Егор Щибрик — победитель Первенства Европы среди юниоров — 2021 и топ-5 на этапе Кубка мира по конкуру в Саудовской Аравии в 2021-м. Как и его жена Александра Максакова, в 2022 году сменил спортивное гражданство на палестинское.

Владимир Туганов стал чемпионом СССР по конному спорту в 1983 году, участник двух летних Олимпийских игр, в феврале 2021 года стал победителем международного турнира в Абу-Даби, бывший вице-президент Федерации конного спорта России. В феврале 2023 года принял спортивное гражданство Палестины.



стал чемпионом СССР по конному спорту в 1983 году, участник двух летних Олимпийских игр, в феврале 2021 года стал победителем международного турнира в Абу-Даби, бывший вице-президент Федерации конного спорта России. В феврале 2023 года принял спортивное гражданство Палестины. Екатерина Дубровина — 22-летняя выпускница МГУ, серебряный призер международного турнира во французском Видобане. Теперь наездница выступает за Армению.



— 22-летняя выпускница МГУ, серебряный призер международного турнира во французском Видобане. Теперь наездница выступает за Армению. Елизавета Минина — 27-летняя спортсменка, призер и победитель международных соревнований. С 2023 года спортсменка выступает под флагом Палестины.



— 27-летняя спортсменка, призер и победитель международных соревнований. С 2023 года спортсменка выступает под флагом Палестины. Алина Свердлова — 20-летняя спортсменка, участница международных соревнований. Поменяла российское гражданство на британское.



— 20-летняя спортсменка, участница международных соревнований. Поменяла российское гражданство на британское. Любовь Кочетова — 41-летняя участница Олимпийских игр, трехкратная победительница этапов Кубка мира по верховой езде, бывший член сборной России. С января 2023 года сменила спортивное гражданство на США.



— 41-летняя участница Олимпийских игр, трехкратная победительница этапов Кубка мира по верховой езде, бывший член сборной России. С января 2023 года сменила спортивное гражданство на США. Мария Маденова — 26-летняя спортсменка покинула российскую Федерацию конного спорта в феврале 2023 года. Теперь многократный участник международных турниров будет выступать за Палестину.



— 26-летняя спортсменка покинула российскую Федерацию конного спорта в феврале 2023 года. Теперь многократный участник международных турниров будет выступать за Палестину. Татьяна Макарова — 61-летняя мастер спорта конного спорта, многократный победитель советских и российских чемпионатов, участница международных турниров. С 2011 года базируется в Нидерландах. В 2023 году приняла решение сменить спортивное гражданство на Палестину.



— 61-летняя мастер спорта конного спорта, многократный победитель советских и российских чемпионатов, участница международных турниров. С 2011 года базируется в Нидерландах. В 2023 году приняла решение сменить спортивное гражданство на Палестину. Дарья Пономарева вышла из состава российской Федерации конного спорта в марте 2023 года. Теперь выступает за Молдову.

Елена Старр — проживающая в Германии наездница — одна из немногих спортсменок, признавших, что решилась на смену российского гражданства из-за войны: «За последний год мое сердце разбивалось столько раз, что я чувствовала себя опустошенной и беспомощной перед теми на Украине, чья жизнь несказанно изменилась», — говорила она. Старр перешла в армянскую федерацию конного спорта и теперь выступает под флагом этой страны. Помимо войны, она объяснила свое решение желанием увековечить наследие своей семьи и внести вклад в развитие конного спорта в Армении.

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