Хроника войны с Украиной. День 2

Российские войска пытались прорваться к Киеву. «Холод» следит за развитием событий.

Продолжение — в третьем дне хроники.

08:36

В городе Васильков в Киевской области заканчиваются бои, длившиеся всю ночь, и город остается под контролем украинских военных, утверждает Госспецсвязь Украины со ссылкой на местного мэра Наталью Баласянович.

По словам мэра, российские десантники хотели захватить аэродром в городе, чтобы разместить там свои боевые части.

Минобороны России пока не сообщало о боях в Василькове.

В Киеве же сейчас вовсе не слышно стрельбы или взрывов.

08:10

Руководители 15 российских благотворительных организаций призвали Путина остановить войну.

«Вся наша работа — это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Ее последствия сводят на нет наши многолетние усилия», — сказано в письме благотворителей.

Среди подписавшихся учредительница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, создательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, Ксения Раппопорт как попечитель фонда «Дети-Бабочки» и учредительница фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

07:54

Воздушную тревогу объявили еще в трех городах Украины — Умани, Черкассах и Херсоне.

07:50

Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине 600 миллионов долларов. 250 миллионов украинские власти могут использовать по своему усмотрению, а 350 миллионов должны пойти на оборону.

07:36

Российским государственным СМИ временно запрещено размещать рекламу или использовать монетизацию в Facebook, сообщил глава отдела кибербезопасности соцсети Натаниэл Глейчер.

Он добавил, что соцсеть расширит список СМИ, которые будут маркировать как государственные.

07:15

В течение последнего часа Госспецсвязь Украины объявила воздушную тревогу в Харькове, Виннице, Луцке, Львове и Ровно.

07:00

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, голосовавший за признание независимости ДНР и ЛНР, высказался против войны с Украиной.

«Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», — написал Матвеев в своем телеграм-канале.

Накануне Матвеев подробно объяснял свою позицию самарскому изданию «Засекин» — большую часть жизни депутат провел в Самаре. Он сказал, что для него стал «большой неожиданностью переход к такому формату разрешения конфликта». Но затем добавил, что «момент для нанесения ударов вооруженными силами России был упущен 8 лет назад ».

«Тогда, я уверен, что общественное мнение на Западе и общественное мнение внутри России поддержало бы эти действия. Если бы после того, как нацисты в Одессе сожгли невинных людей там высадился русский десант Черноморского флота и мы взяли бы Одессу, и начали бы наносить удары по этим нацистским батальонам там по всей стране, то тогда бы я уверен, что все было бы совсем иначе в общественно мнении. Я считаю, что момент был упущен, поэтому, соответственно, сейчас действия России оцениваются, как агрессия. Все, что сейчас происходит, необходимо было делать в 2014 году», — сказал депутат журналистам.

05:54



Позднее Баласинович рассказала, что десантникам удалось высадиться, а среди украинских военных есть раненые и даже погибшие.

05:23

Вооруженные силы Украины подтверждают, что напали на одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы (дорога проходит мимо станции метро «Берестейская»). ВСУ утверждают, что атаку отбили.

04:59

УНИАН пишет, что проспект Победы (Перемоги), который ведет к центру украинской столицы, в огне и дыме, и публикует видео в подтверждение.

Появляется много сообщений об ударах по войсковой части в районе метро «Берестейская» — это в 10 километрах от центра Киева.

04:17

На уличных онлайн-камерах Киева слышны грохот и хлопки, вероятно, это взрывы и стрельба.

Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины в своем телеграм-канале сообщила, что на левом берегу Днепра в киевском районе Троещина идут бои в районе ТЭЦ-6, а также бои происходят в городе Васильков, в 30 километрах от Киева.

03:44

Журналистка телеканала «Дождь» (признан «иностранным агентом ») Марфа Смирнова рассказала, что на ее 18-летнюю сестру Нину составили протокол об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) за вывешенный на балконе ее квартиры баннер с надписью «Нет войне».

«Вчера она повесила этот плакат. Ночью его с краном снимали коммунальные службы. Нина утром повесила новый. После этого к нам домой пришли сотрудники полиции. И увезли мою младшую сестру в ОВД», — написала Смирнова в фейсбуке.

02:23

Вслед за Евросоюзом о санкциях против Путина и Лаврова объявили США.

Как сообщается на сайте американского Минфина, в список еще попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

02:07

Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить вторжение в Украину, передает РИА «Новости».

01:58

Евросоюз включил в санкционный список Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и главу МВД Владимира Колокольцева. Санкции против Путина и Лаврова сегодня ввела и Канада.

Под европейские санкции попали «Альфа-банк», банк «Открытие», «Промсвязьбанк» и банк «Россия».

Также ЕС приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля — это коснется не рядовых россиян, а дипломатов, чиновников, бизнесменов, депутатов и членов официальных делегаций.

01:27

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможном штурме Киева российскими войсками этой ночью.

«Этой ночью они пойдут на штурм. Этой ночью мы должны выстоять», — уверен политик.

01:08

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к россиянам на русском.

«Я не верю, что эта война от вашего имени», — сказал Джонсон по-русски. На английском он также говорил о вкладе русской культуры в мировую, а затем осудил действия Путина.

Политик поддержал Украину и сказал несколько слов на украинском: «Миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине».

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

00:48

Британский министр транспорта Грант Шэппс запретил частным самолетам из России полеты в Великобританию и над ее территорией, сообщил сам чиновник в твиттере.

«Действия Путина незаконны, а тем, кто получает выгоду от российской агрессии, здесь не рады», — написал министр.

00:33

Президент Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьер-министра Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией в Иерусалиме, пишет New York Times со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

«Мы верим, что Израиль — единственное демократическое государство в мире, у которого прекрасные отношения как с Украиной, так и с Россией», — приводит NYT слова Корнийчука.

00:24

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров отрицает, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

«Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире», — написал Никифоров в фейсбуке. Он уточнил, что «непосредственно в эти часы» стороны обсуждают возможные место и время переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась от переговоров: «Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра».

00:12

Минобороны России утверждает, что российские военные вошли в Мелитополь, не встречая сопротивления, передает РИА «Новости».

23:59

Хоккеист Александр Овечкин выступил против войны, пишет Sports.ru.

«Сложная ситуация. Моя семья в России. Это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро все закончится, и все будет хорошо. Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире. Мы должны жить в мире и прекрасном мире», — сказал Овечкин.

При этом он сказал про Путина: «Это мой президент. Но, как уже говорил, я не политик. Я просто спортсмен. И очень надеюсь, что все это скоро закончится. Но не могу ни на что повлиять».

Овечкин был основателем движения в поддержку Putin team.

23:40

Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России, сообщается на сайте ведомства.

23:22

Теннисист Андрей Рублев после победы в матче на турнире в Дубае написал на телевизионной камере No war please (Нет войне, пожалуйста).

Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.



pic.twitter.com/KCi5f36lSb — Read The Dispossessed by Ursula K. LeGuin (@JoshuaPotash) February 25, 2022

22:59

Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг рассказал, что 24 февраля российские власти потребовали прекратить фактчекинг и маркировку постов российских государственных медиа в Facebook, но компания отказалась, и в результате этого была объявлена частичная блокировка соцсети.

«Обычные россияне используют приложения Meta, чтобы выражать себя и организовываться для [тех или иных] действия. Мы хотим, что их голоса оставались услышанными, чтобы они и дальше делились происходящим и организовываться через Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger », — сказано в заявлении Клегга.

22:37

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что в Киеве в районе ТЭЦ-6, где ранее были слышны взрывы, стреляли украинские пушки «Пионы », пишет «Украинская правда ». ТЭЦ работают в штатном режиме.

21:49

В Киеве с наступлением темноты произошли взрывы в районе ТЭЦ-6 (самой мощной в стране). Мэр города Виталий Кличко сообщил о пяти взрывах.

«Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Предстоящая ночь, особенно к утру, будет очень сложной», — добавил Кличко.

21:24

Евросоюз вводит персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра внутренних дел страны Сергея Лаврова, объявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель. Санкции предусматривают заморозку активов. Аналогичные меры приняла Великобритания.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекратила процесс присоединения России.

21:15

С момента нападения России на Украину более 50 тысяч украинцев покинули страну, рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Основная часть беженцев отправилась в Польшу и Молдову.

20:56

В Москве и Петербурге снова проходят акции против войны с Украиной.

20:18

Мэрия Москвы отказалась согласовать «Марш мира», заявка на который была подана 22 февраля — еще до нападения России на Украину.

20:11

На российских улицах появились билборды, объясняющее происходящее.

19:59

Минобороны России объявило, что российские войска блокировали Сумы и Конотоп (к северо-востоку от Киева). Ранее сообщалось о блокировке Чернигова.

19:49

«Возможно, сегодня вы последний раз видите меня в живых», — такие слова сказал президент Украины Владимир Зеленский европейским лидерам во время созвона 24 февраля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

19:43

УНИАН публикует кадры продолжающихся боев под Харьковом.

19:39

В России снова проходят акции против войны с Украиной. По данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом»), уже задержаны 90 человек.

Начинаем новый отсчет задержаний на антивоенных акциях. Сейчас нам точно известно о 90 задержанных в 17 городах России. pic.twitter.com/27cR36PbhA — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 25, 2022

19:25

Россия частично заблокировала Facebook

В Роскомнадзоре объявили, что Генпрокуратура признала соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Поводом стали ограничения аккаунтов телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

19:24

Россию исключили из участников «Евровидения» в 2022 году.

19:22

Авиакомпания S7 из-за заблокированного воздушного пространства отменила все рейсы в Европу с 26 февраля до 13 марта.

18:51

Членство России в Совете Европы приостановлено

Глава «Агоры» Павел Чиков пишет, что формально речь идет о приостановлении членства России. Если затем Россия по предложению Совета Европы сама из него выйдет, то уже с 2023 года ЕСПЧ перестанет выносить решения по жалобам россиян.

18:43

Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова тоже выступила против войны. Позднее эта сториз пропала из аккаунта.

18:27

Кремль: Украина вместо Минска предложила провести переговоры в Варшаве, а потом перестала выходить на связь.

18:25

Власти Херсонской области объявили о прорыве обороны Херсона и захвате переправы. Российские войска второй день пытаются взять под контроль мосты и переправы через Днепр, двигаясь со стороны Крыма.

18:16

Комитет министров Совета Европы запустил приостановку членства России.

Членство России в Совете Европы подразумевает, в частности, участие в работе Европейского суда по правам человека и исполнение его решений.

17:52

17:41

Международный олимпийский комитет призвал все спортивные федерации перенести свои соревнования из России и Беларуси в другое место. Поводом для этого в МОК назвали нарушение олимпийского перемирия, которое Россия совершила при поддержке Беларуси. Организация также призвала не использовать национальные флаги и гимны России и Беларуси.

17:33

Тайна знаков на российской технике, судя по всему, раскрыта. По словам основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, это обозначение военных округов: Z — ЗВО (ZVO), V — ВВО (VVO), △ — ЮВО, / — скорее всего ЦВО.

Как вам такой знак? pic.twitter.com/CkshMr0WjC — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) February 22, 2022

17:17

Папа Римский Франциск выразил свою озабоченность из-за войны с Украиной российскому послу в Ватикане Александру Авдееву, пишет Reuters. Агентство отмечает, что это беспрецедентное нарушение дипломатического протокола — обычно понтифик сам принимает дипломатов.

В посольстве ситуацию представляют иначе. «Папа Франциск хотел лично расспросить о ситуации в Донбассе и на Украине», — приводит слова Авдеева ТАСС. В сообщении Reuters заявление пресс-службы Святого Престола подается как утверждение, ТАСС со ссылкой на ту же пресс-службу пишет, что понтифик «вероятно» хотел выразить озабоченность.

16:32

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить документ, который закроет для российских авиакомпаний доступ в воздушное пространство страны. Запрет вступит в силу с полуночи 26 февраля.

Чехия также рассматривает вопрос о закрытии воздушного пространства.

16:22

New York Times: Вашингтон неоднократно пытался убедить китайское руководство повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот отказался от планов нападения на Украину. Несмотря на это, Пекин поддержал Москву. Более того, по данным американской разведки, после очередного обращения в декабре Китай рассказал России о просьбах из США, преподнеся это как попытку посеять раздор в отношениях Москвы и Пекина.

15:53

В Кремле сообщили, что готовы отправить в Минск делегацию на переговоры с украинской стороной. «Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15:45

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что город «вступил в фазу обороны». По его словам, в Киеве находятся российские диверсионные группы, которые хотят «поставить на колени столицу».

15:34

Китайское центральное телевидение рассказало, что в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом.

15:28

Минобороны России сообщило об успешной высадке десанта на аэродроме в пригороде Киева. По заявлениям ведомства, в операции участвовали более 200 вертолетов, а никаких потерь в ходе операции не было. Ранее украинская сторона заявила, что вернула контроль над аэродромом.

15:23

В Грозном устроили показательное построение бойцов перед отправкой на Украину. Сообщается, что на центральной площади собрались более 10 тысяч человек.

14:41

Корреспондента «Коммерсанта» Елену Черненко исключили из пула Министерства иностранных дел после того, как она организовала сбор подписей под письмом с осуждением войны против Украины. «Обращаюсь к [пресс-секретарю МИД] Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не предпринимайте меры по отношению к другим подписавшихся коллегам. Вы написали мне, что я “подставила” людей и “прячусь за их спинами”. И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо – действительно прежде всего моя инициатива», — написала она в телеграме.

14:26

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать переговоры. Он также призвал граждан других стран выходить на улицы с призывами к миру.

14:21

13:49

Карточки банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» не будут работать в Apple Pay и Google Pay, рассказали в Центробанке. При этом физические пластиковые карточки будут работать как раньше. «[Клиенты] не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — отметил регулятор.

13:41

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team проанализировала ролик, который известен как «Танк переезжает машину в Киеве». Выводы кратко: это не совсем танк, но техника, судя по всему, российская. Водитель в легковушке выжил.

Сейчас в интернете быстро расходится видеозапись «российский танк переезжает машину с людьми в Киеве». Несколько видео с этой техникой позволяют установить хронологию событий. На видеозаписи в действительности изображена пусковая ЗРК «Стрела-10»



1/7https://t.co/nn0mmtEzn0 — CIT (@CITeam_ru) February 25, 2022

13:17

13:15

13:07

Мэрия Киева призвала жителей Оболонского района (север) не выходить на улицу «из-за приближения врага». Покидать дом советуют только в случае воздушной тревоги.

12:55

Несмотря на заявления российской стороны о точечных ударах по военным объектам, из Украины постоянно приходят фотографии неразорвавшихся снарядов реактивных систем залпового огня. Причем снаряды этого неизбирательного оружия падают в жилых районах.

These remains of rocket motors from BM-30 multiple rocket launcher rockets have been documented in various civilian areas, and considering these are usually associated with cluster munition use it raises concerns of cluster munitions being used by Russia in civilian areas. pic.twitter.com/zNstU53KoQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 25, 2022

12:52

Минобороны России представило свою версию ночных событий в Киеве. В Москве утверждают, что украинские ПВО сбили не российский, а свой собственный истребитель Су-27. «Российские вооруженные силы ракетных ударов по Киеву не наносили», — приводит РИА «Новости» слова неназванного источника в ведомстве.

12:43

УЕФА решила перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга — в Париж.

12:37

Светлана Алексиевич прокомментировала DW нападение России на Украину. Путинская Россия представляет собой уязвленную империю, а такие государства способны на страшные действия, считает она https://t.co/ot70eIlyuF pic.twitter.com/23xk4qzgCK — DW на русском (@dw_russian) February 25, 2022

12:31

12:22

Госинспекция ядерного регулирования Украины объяснила, почему был зафиксирован повышенный радиационный фон, начиная со вчерашнего дня. «Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли», — говорится в сообщении ведомства.

11:40

Россия ввела ограничения на пролет над своей территорией для британских самолетов. Накануне Лондон ввел санкции против «Аэрофлота».

11:39

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором женщина, задержанная накануне на акции против войны в Москве, приносит извинения. Напомним, по версии следствия, она бросила в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью.

11:14

Минобороны России представило свою версию событий на острове Змеиный в Черном море: «В районе острова Змеиный (Одесская область) сложили оружие и сдались 82 украинских военных, с них берут подписку об отказе от участия в боях, и в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям».

11:07

Украинский Генштаб подтвердил появление российских войск в северном Оболонском районе Киева. Киевлян призвали вооружаться коктейлями «Молотова». Вчера украинские власти объявляли, что жителям киева раздали 10 тысяч автоматов для борьбы с российскими войсками.

11:03

Проект «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом») продолжает пополнять списки задержанных вчера в российских городах на акциях протеста против войны.

Обновляем списки задержанных: нам известно как минимум о 1817 людях в 58 городах России, которых полицейские задержали вчера на антивоенных акциях. Полные списки здесь: https://t.co/FtbQWkof1Z pic.twitter.com/lKadfTbPwU — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 25, 2022

11:01

Москва подтвердила захват остановленной Чернобыльской АЭС. Минобороны РФ: «С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага».

10:58

10:52

В 15 километрах к северо-западу от киевской окраины продолжаются бои за аэродром концерна «Антонов» в Гостомеле. Там вчера высадился российский спецназ, чтобы, как предполагают украинские власти, подготовить полосу для приема самолетов с десантом.

Шеф-редактор ньюсрума The Insider Тимур Олевский рассказывает, что прямо сейчас происходит на подступах к Киеву — в Гостомеле. pic.twitter.com/c0QD22cghK — The Insider (@the_ins_ru) February 25, 2022

10:49

Стрельба слышна на северной окраине Киева — в микрорайоне Минский массив.

10:46

Обвал российских рынков из-за вторжения на Украину и последовавший ажиотажный спрос привел к неполадкам на сайте крупнейшего магазина электроники DNS. «Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров», — написал в телеграме директор компании Дмитрий Алексеев.

10:38

Одно из знаковых событий вчерашнего дня — обстрел российскими кораблями острова Змеиный. Это отдаленный остров, расположенный близко к границе с Румынией. В конце дня Киев заявил, что потерял контроль над островом.

Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что на острове в результате российского обстрела погибли 13 украинских пограничников, которые отказались сдаться. Вскоре была опубликована, как сообщается, запись переговоров российского корабля с погранпунктом, на которой украинцы в грубой форме отказываются сложить оружие.

10:28

Украинские военные начали подрывать мосты, чтобы остановить наступление российской бронетехники на Киев. Сообщается уже о трех подорванных мостах.

News from Kyiv is that Ukrainian forces have blown up three bridges around the city to impede any tank advance pic.twitter.com/coUAEZhpQ4 — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 25, 2022

10:25

Потери за первый день войны, по словам президента Украины Владимира Зеленского, составили 137 человек погибшими и 316 ранеными.

10:00

В ночь с 24 на 25 февраля российские войска снова обстреляли Киев. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что в результате пострадал жилой дом. Он также отметил, что российские войска пытаются прорваться к Киеву с северных направлений — через Иванков и Чернигов.

Жилой дом, по словам Геращенко, пострадал от падения сбитого российского летательного аппарата.