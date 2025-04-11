СМИ: Уиткофф передал Трампу условия Путина для прекращения войны

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Дональду Трампу условия, которые передал ему переговорщик Владимира Путина Кирилл Дмитриев, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. Самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине Уиткофф назвал «поддержать стратегию» передачи России регионов, которые та «пыталась незаконно аннексировать в 2022 году», говорят собеседники информагентства.

Уиткофф разговаривал с Трампом в Белом доме менее чем через двое суток после разговора с Дмитриевым в Вашингтоне, который состоялся 2 апреля. О встрече спецпосланника с президентом Reuters рассказали два американских чиновника и пять человек, знакомых с ситуацией.

Почему партия войны боится переговоров И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства Политика 5 минут чтения

Уиткофф и ранее высказывал точку зрения, согласно которой Россия хотела бы получить признание права не только на Крым, но также на Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, напомнило Reuters. Спецпосланник Трампа говорил об этом в марте с бывшим журналистом Fox News Такером Карлсоном, привело пример агентство.

Почему российская армия несет огромные потери? Одна из причин — «война в долг», когда командиры подгоняют реальность под лживые отчеты Политика 5 минут чтения

На встрече с Трампом представитель президента США в Украине генерал Кит Келлог выступил против Уиткоффа, сообщили источники Reuters. По их словам, генерал заявил, что Украина готова обсудить некоторые условия, «связанные со спорными землями», но никогда не согласится признать оккупированные территории российскими.

Встреча закончилась без принятия Трампом решения о стратегии США по этому вопросу, пишет Reuters.

В пятницу, 11 апреля, Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Кремль сообщил, что на встрече речь шла об «аспектах украинского урегулирования». Официальный представитель Путина Дмитрий Песков советовал «не ждать от встречи прорывов».

Накануне стало известно, что Трамп может ввести новые санкции против России, если к концу месяца она не заключит соглашение с Украиной о перемирии.