СМИ: Трамп захотел ужесточить санкции против России в случае затягивания с перемирием

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России, если к концу месяца Россия и Украина не заключат соглашение о перемирии. Для этого он может обратиться к исполнительной власти в США или попросить Конгресс принять соответствующий закон, сообщает Axios со ссылкой на анонимный источник.

Ранее Кремль сообщил, что в Петербурге началась встреча Владимира Путина и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ожидается, что в ходе встречи они обсудят «украинское урегулирование». При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что от переговоров «не стоит ждать прорывов». Предположительно, стороны обсудят также встречу Путина и Трампа.

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«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была начаться и не началась бы, если бы я был президентом!» — написал Трамп за несколько часов до начала встречи на своей странице в Truth Social.

В конце марта сообщалось, что Трамп разозлился» на Путина из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского и из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине. Тогда Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если сочтет, что «Россия виновата» в том, что не было достигнуто мирное соглашение.

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В ответ в Кремле заявили о продолжении «работы с американской стороной» и налаживании партнерских отношений с США, которым, по словам Пескова, «был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации».

До этого Путин предложил ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН, на что в Белом доме ответили, что власть в стране устанавливается в соответствии с Конституцией и волей народа.

