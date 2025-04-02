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Политика

С переговорщика Путина сняли санкции ради визита в США

2 минуты чтения 17:22

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведет встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым 2 апреля. Она пройдет в Белом доме, сообщила журналистка CBS Сара Кук в соцсети X, ссылаясь на два собственных источника. 

«Стив Уиткофф сегодня встретится с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Министерство финансов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент смог выдать ему необходимую визу для въезда в США», — говорится в посте.

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О возможном визите Дмитриева в США также со ссылкой на собственные источники ранее сообщал CNN. По данным собеседников телеканала, российско-американские переговоры будут, в частности, посвящены укреплению отношений Москвы и Вашингтона, а также окончанию войны в Украине. В публикации подчеркивалось, что Дмитриев станет первым высокопоставленным представителем России, который приехал в США после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, возможность визита Дмитриева в США подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Да, я подтверждаю, такой визит возможен», — сказал он, добавив, что Кремль продолжает общение с белым домом «по разным каналам».  

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В то же время Песков отметил, что «четкого понимания о дате и времени» возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа пока нет. 

Днем ранее пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп разочарован действиями Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского. Американский президент, по ее словам, недоволен тем, что война «продолжается слишком долго».

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