В Кремле ответили на сообщения о злости Трампа на Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва «продолжает работу с американской стороной». Так Песков прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп был «очень зол» из-за слов Путина об украинском лидере Владимире Зеленском.

«Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. Это первое. Второе — действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонним отношениям, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации», — утверждает Песков.

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По его словам, Кремль ведет работу «над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием».

«Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции. Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. По мере необходимости их разговор будет оперативно организован», — заявил Песков.

27 марта Путин, в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы «провести демократические выборы» и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». В Белом доме тогда Путину ответили, что власть в Украине определяется ее Конституцией и народом.

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30 марта телеканал NBC News сообщил: Трамп был «взбешен» и «очень зол», узнав о том, что Путин поставил под сомнение авторитет Зеленского.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России», — цитирует телеканал американского президента.

По словам Трампа, пошлины в размере 25% могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если Россия не заключит соглашение о прекращении огня.



