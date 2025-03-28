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Политика

Белый дом ответил на идею Путина ввести внешнее управление в Украине

2 минуты чтения 08:17

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власть в Украине определяется ее Конституцией и народом страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного собеседника.

По данным агентства, так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение Владимира Путина ввести в Украине временное управление под эгидой ООН. 

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В четверг, в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, Путин заявил, что введение временного управления в Украине позволило бы провести там демократические выборы.

«В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре», — сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Он снова назвал президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным, сославшись на то, что в 2024 году не было выборов главы государства. 

«К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с Конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были проведены там президента, а Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже», — утверждает Путин.

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В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «комиком» и «диктатором без выборов», обвинив его в «разрушении Украины» и в отсутствии выборов главы государства во время войны.

Спустя неделю после этого, Верховная рада Украины приняла резолюцию о полномочиях Зеленского, в которой говорится, что военное положение не позволяет провести выборы, как и сказано в Конституции, а украинский народ «един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны».

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