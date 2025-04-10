Трамп пригрозил «самым мощным в мире» оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны есть «самое мощное в мире» оружие, о котором никто не знает, сообщает РБК со ссылкой на слова Трампа во время пресс-конференции 9 апреля.

Про оружие Трамп рассказал после вопроса журналиста о возможных опасениях из-за потенциальной эскалации в отношениях с Китаем после взаимного обмена повышениями тарифов импортных пошлин. Президент США уверен, что аналогов неназванному оружие в мире не существует.

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«У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко», — утверждает Трамп. Политик отметил, что эскалация маловероятна также потому, что он считает председателя КНР Си Цзиньпина одним из умнейших людей в мире.

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РБК отмечает, что это не первое подобное заявление Трампа. Во время своего предыдущего президентского срока он уже рассказывал об американских вооружениях, которые не известны миру. В сентябре 2020 года он также отказался рассказать подробности и заявил, что будет лучше, если про оружие никто не узнает.

9 апреля вступили в силу американские пошлины против китайских товаров в размере 104 процентов, Белый дом назвал это ответом на действия Китая. КНР же в свою очередь считает объявленные 2 апреля масштабные американские тарифы несправедливыми и отказывается отменять собственные. Вечером 9 апреля Трамп объявил о том, что ставка пошлин на товары из Китая будет повышена до 125 процентов, а введенные против 75 государств тарифы будут снижены до 10 процентов на 90 дней.