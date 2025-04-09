Трамп обвинил Китай в «нечестной игре»

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в том, что они ведут нечестную игру, снижая курс юаня и компенсируя таким образом введенные американские тарифы.

«Китай снижает свою валюту <…> Я скажу вам, что они молодцы. Вы должны отдать им должное. Они манипулируют своей валютой сегодня в качестве компенсации за тарифы. Они не должны так делать, игра не должна вестись таким образом», — сказал Трамп, выступая на ужине Национального республиканского комитета.

Ранее в апреле Трамп установил импортные пошлины для Китая в размере 34%. В итоге с учетом уже действующих тарифов они составили 54%. В ответ на это китайские власти ввели пошлины в размере 34% на американские товары, которые начнут действовать с 10 апреля.

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Трампу не понравился такой шаг и он ввел дополнительные тарифы — теперь для Китая они составляют 104%. По словам американского президента, пошлины останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

При этом в Китае тарифы Трампа назвали попыткой запугать страну и отметили, что КНР «будет бороться до конца». «Мы, китайцы, не смутьяны, но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с Китаем <…> реакция Китая будет продолжаться до конца», — сказали в посольстве КНР в Вашингтоне.

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Накануне председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина высказала опасения о вероятном негативном влиянии на экономику России введенных США импортных пошлин. Она отметила, что тарифная война, развязанная Трампом может привести к «снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители».

При этом Трамп не вводил пошлины в отношении России, объяснив это тем, что из-за введенных ранее американских санкций товарооборот между двумя странами практически отсутствует.