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Мир

Трамп объяснил приостановление пошлин паникой американцев и снова повысил тарифы для Китая

2 минуты чтения 11:45

Президент Дональд Трамп объяснил свое решение отложить введение пошлин в отношении 75 стран паникой граждан и предпринимателей США. Об этом сообщает The New York Times.

«Все выглядело мрачновато в последние дни. Люди начали перегибать палку… Они начали немного паниковать», — сказал он изданию. 

При этом газета The Washington Post отмечает, что глава Белого Дома написал сообщение в принадлежащей ему соцсети Truth Social о приостановке пошлин на 90 дней, не консультируясь с юристами. «У нас не было доступа к ним», — сказал Трамп.

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Кроме того, Трамп также сообщил о повышении тарифов для Китая — теперь пошлина составляет 125%, а тарифы Китая в отношении американских товаров достигли 84%. 

«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые Соединенными Штатами Америки с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя», — говорится в посте главы Белого Дома.  

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В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что страна будет сражаться до победного. «В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система», — сказал дипломат.

После того как Трамп объявил о своем решении снизить пошлины для 75 стран, котировки акций на американских биржах резко выросли после нескольких дней падения. Так, к закрытию торгов 9 апреля индекс S&P 500 прибавил 9,5%, Nasdaq — более 12%, а индекс Dow Jones вырос почти на 8%. 

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