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Мир

Трамп заявил о «целующих его в зад» странах

2 минуты чтения 11:54

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры многих стран пытаются договориться с ним о заключении новых соглашений после введения импортных пошлин, сообщает CNN со ссылкой на слова Трампа на ужине Национального республиканского комитета Конгресса.

«Эти страны звонят нам, целуют меня в зад», — заявил политик. Позже он заявил, что лидеры государств «умирают от желания» пересмотреть тарифы: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр». Также Трамп отказался считать введение пошлин объявлением тарифной войны.

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«Я действительно думаю, что война с миром это вовсе не война, потому что они все приезжают сюда», — так Трамп прокомментировал обвинения в развязывании тарифной войны с миром после введения импортных пошлин против 185 стран и территорий 2 апреля, которые вступили в силу через несколько дней. Их необходимость в Белом доме объяснили «несправедливостью» устройства мировой экономики по отношению к США.

Не все страны мира согласились со введенными пошлинами. После объявления Китаем ответных мер Трамп снова повысил тарифы для товаров из этой страны, с 9 апреля ставка для них составит 104 процента. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что страны хотят достичь договоренности, но не знают, как это сделать. Трамп же, по ее словам, ждет звонка из Пекина и «проявит благосклонность, когда Китай протянет ему руку».

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При этом сам Трамп уже успел обвинить Китай в «нечестной игре». «Они манипулируют своей валютой сегодня в качестве компенсации за тарифы. Они не должны так делать, игра не должна вестись таким образом», — заявил президент США.

Представители Китая ранее заявляли, что воспринимают введение пошлин со стороны США как шантаж, запугивание и угрозу. Страна, по их словам, собирается «бороться до конца». СМИ также сообщали о разработке ответных пошлин и со стороны ЕС.

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