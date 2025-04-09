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Мир

Apple упустила статус самой дорогой компании мира

2 минуты чтения 12:39

Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, сообщает медиа CNBC со ссылкой на показатели публичных торгов. Список снова возглавляет корпорация Microsoft.

Акции Apple падали четыре сессии подряд, снижении достигло показателя в 23 процента, рыночная капитализация на момент закрытия торгов составила 2,59 триллиона долларов. Стоимость акций Microsoft также падала, но оказалась выше — 2,64 триллиона. Третье место в списке самых дорогих компаний занимает Nvidia, с показателем в 2,35 триллиона.

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Деловое издание Forbes отмечает, что до начала массового периода распродаж на рынке акций США капитализация всех трех компаний превышала три триллиона долларов. Microsoft уже была самой дорогой компанией мира летом 2024 года, позднее уступив этот статус Nvidia. В дальнейшем именно Nvidia и Apple боролись за него между собой.

CNBC отмечает, что смена лидера списка самых дорогих компаний мира произошла из-за того, что Apple теряет в стоимости больше других крупных технологических корпораций из-за зависимости производителя айфонов от Китая. Пошлины на ввоз товаров из этой страны в США с 9 апреля составят 104%. Ранее СМИ сообщали, что 90 процентов айфонов производятся в Китае, Индия и Вьетнам, куда компания начала переносить свои производства, также столкнулись с высокими пошлинами — 26 и 46 процентов соответственно. Аналитики предсказывают, что Apple придется повысить стоимость своих продуктов.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против 185 стран и территорий 2 апреля, они вступили в силу через несколько дней. Между анонсом новых тарифов и началом их применения магазины Apple в США столкнулись с наплывом посетителей. «Почти каждый покупатель спрашивал меня, вырастут ли цены в ближайшее время», — рассказал журналистами из один из продавцов.

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