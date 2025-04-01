Экс-менеджера Bloomberg вместе с женой и дочерью нашли мертвыми в собственном доме

Бывший инвестиционный менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, а также его жена Лина и девятилетняя дочь Саманта найдены мертвыми в собственном доме в городе Грир в американском штате Южная Каролина. Об этом пишет издание New York Post, ссылаясь на представителей местной полиции.

По их словам, 29 марта тела обнаружили полицейские, прибывшие по вызову соседей. При этом правоохранители не уточнили была ли смерть Самарела и его родных насильственной или следствием несчастного случая, отметив лишь, что «угрозы для общественности нет». В полиции также добавили, что в доме были и другие жильцы, которые в момент смерти бывшего менеджера Bloomberg «были в школе». Издание полагает, что речь идет о еще одном сыне и дочери Самарелов.

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В офисе шерифа пообещали обнародовать дополнительную информацию после получения результатов вскрытия тел умерших.

О самих погибших известно немного — Ричарду было 54 года, его жене Лине — 45 лет. Согласно данным на его странице в LinkedIn Ричард родился в Нью-Джерси, а в Bloomberg занимал должность инвестиционного менеджера. Лина ранее была сотрудницей американского Министерства по делам ветеранов, а затем работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь.

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В конце февраля в собственном доме в Санта-Фе были обнаружены тела знаменитого голливудского актера, обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Позже в полиции сообщили, что смерть супругов наступила «по естественным причинам».