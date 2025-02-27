Оскароносный актер и его жена найдены мертвыми в собственном доме

В США умер двукратный лауреат премии «Оскар», американский актер Джин Хэкмен. Актера, его жену Бетси Аракаву и их собаку нашли мертвыми в собственном доме в Нью-Мексико, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Санта-Фе.

Хэкмену было 95 лет, а его жене — 63 года. Точные причины их смерти полиция пока не установила, однако считается, что это было не убийство.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Дениз Вомак-Авила рассказала, что тела Хэкмена, Аракавы и их собаки были найдены в их доме 26 февраля в 13:45 по местному времени.

По данным CNN, актер завершил карьеру в возрасте 74 лет. Последние десятилетия он проживал в Санта-Фе вместе со своей супругой, бывшей пианисткой Бетси Аракавой, и старался избегать публичности.

У Хэкмена осталось трое детей от первого брака с Фэй Малтезе, умершей в 2017 году.

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Variety описал Хэкмена как одного из величайших актеров второй половины XX века, который обладал «удивительно широким диапазоном» мастерства, благодаря чему выглядел правдоподобно в разных ролях. В 1971 году Хэкмен получил «Оскар» за роль нью-йоркского детектива Джимми «Попая» Дойла в фильме «Французский связной». Вторую премию Американской киноакадемии он получил в 1993 году за роль шерифа Литтла Билла Даггетта в фильме Клинта Иствуда «Непрощенный».

CNN пишет, что популярность актеру принесла его роль в фильме «Бонни и Клайд» в 1967 году. Тогда ему было 36 лет. До этого актер находился в поисках себя и подрабатывал в разных сферах: служил в морской пехоте, работал водителем грузовика и швейцаром.

Актер долгие годы страдал из-за проблем с сердцем, но несмотря на это продолжал сниматься как в главных, так и в эпизодических ролях. Его последним фильмом стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту».



