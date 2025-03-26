ЕС готовит общеевропейские рекомендации по выживанию в первые часы войны 

Еврокомиссия приступает к подготовке единого для стран ЕС набора мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, об этом стало известно из текста официальной презентации Стратегии готовности ЕС. В числе таких ситуаций в Евросоюзе рассматривают и военную агрессию против стран-членов ЕС.

ЕС планирует создать единый кризисный хаб, который будет координировать усилия государств и уже существующих общеевропейских структур, проводить регулярные совместные военные, полицейские, пожарные и иные учения. Протоколы действий в первые часы кризиса разработают для частных компаний и для обычных жителей Европы.

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Государства планируют обязать иметь запасы еды, воды, медикаментов и другого продовольствия для жителей минимум на 72 часа после наступления кризисной ситуации. Агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей органов управления ЕС добавляет, что в перечне этих предметов находятся также фонарики, внешние аккумуляторы, наличные деньги и радио.

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Страны Евросоюза, по мнению политиков, должны внести изменения в образовательный процесс и в стандарты подготовки педагогических кадров. Основам обучения готовности к чрезвычайным ситуациям планируется обучить учителей, а занятия по данным дисциплинам интегрировать в школьное расписание.

Также Еврокомиссия рекомендует повышать устойчивость населения к манипулированию информацией, развивать критическое мышление и содействовать повышению медиаграмотности. Страны ЕС планируют совместно развивать системы раннего оповещения, но призывают к совместной работе и частный сектор.

Некоторые страны Европы уже выпустили собственные рекомендации для населения по поведению в чрезвычайных ситуациях, в том числе и на случай военного вторжения. Такие документы подготовлены в Швеции и Норвегии. В Стокгольме также приступили к подготовке арктического спецназа для противодействия возможному нападению со стороны России.