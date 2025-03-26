EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

ЕС готовит общеевропейские рекомендации по выживанию в первые часы войны 

2 минуты чтения 19:06

Еврокомиссия приступает к подготовке единого для стран ЕС набора мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, об этом стало известно из текста официальной презентации Стратегии готовности ЕС. В числе таких ситуаций в Евросоюзе рассматривают и военную агрессию против стран-членов ЕС.

ЕС планирует создать единый кризисный хаб, который будет координировать усилия государств и уже существующих общеевропейских структур, проводить регулярные совместные военные, полицейские, пожарные и иные учения. Протоколы действий в первые часы кризиса разработают для частных компаний и для обычных жителей Европы.

От них ждут беды
От них ждут беды
СВОшники должны были ощущать себя новой элитой. Но от них шарахаются, как от огня
Общество5 минут чтения

Государства планируют обязать иметь запасы еды, воды, медикаментов и другого продовольствия для жителей минимум на 72 часа после наступления кризисной ситуации. Агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей органов управления ЕС добавляет, что в перечне этих предметов находятся также фонарики, внешние аккумуляторы, наличные деньги и радио.

Я русский и служу на авианосце США
Я русский и служу на авианосце США
Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку
Общество26 минут чтения

Страны Евросоюза, по мнению политиков, должны внести изменения в образовательный процесс и в стандарты подготовки педагогических кадров. Основам обучения готовности к чрезвычайным ситуациям планируется обучить учителей, а занятия по данным дисциплинам интегрировать в школьное расписание.

Также Еврокомиссия рекомендует повышать устойчивость населения к манипулированию информацией, развивать критическое мышление и содействовать повышению медиаграмотности. Страны ЕС планируют совместно развивать системы раннего оповещения, но призывают к совместной работе и частный сектор.

Некоторые страны Европы уже выпустили собственные рекомендации для населения по поведению в чрезвычайных ситуациях, в том числе и на случай военного вторжения. Такие документы подготовлены в Швеции и Норвегии. В Стокгольме также приступили к подготовке арктического спецназа для противодействия возможному нападению со стороны России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Я русский и служу на авианосце США
Общество
Я русский и служу на авианосце США
Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку
00:01 24 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования