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Мир

В Европе передумали отказываться от наличных из-за угрозы российского вторжения

19:58 17.03.2025

Власти Швеции планируют увеличить долю наличных расчетов из-за потенциального российского вторжения, сообщает The Guardian со ссылкой на данные собственного мониторинга и официальные рекомендации властей страны.

Гражданам Швеции рекомендуют хранить и использовать больше наличных денег, а государственные и частные структуры будут вынуждены отказаться от приема оплаты исключительно в безналичном формате. Ранее стране предсказывали полный отказ от расчета в наличных к 2025 году, сегодня около 90 процентов совершаемых покупок оплачиваются банковской картой или через мобильную платежную систему.

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Журналисты отмечают, что власти страны считают распространение наличных денег одной из целей «гражданской обороны». В ноябре 2024 года шведские власти выпускали брошюру с инструкцией по выживанию и грамотному поведению в первые дни войны или кризиса, в ней гражданам рекомендовали иметь недельный запас наличных денег разного номинала.

Аналогичные меры принимает и правительство Норвегии. Чиновники порекомендовали гражданам иметь больше наличных из-за уязвимости цифровых платежных систем перед возможными кибератаками. В прошлом году в стране вступил в силу закон, вводящий штрафы и санкции против розничных торговцев, отказывающихся принимать наличные деньги при оплате.

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Бывший министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель объясняла важность этой меры необходимостью сохранить статус безналичных денег как «реального чрезвычайного решения» во время наступления кризиса.

The Guardian отмечает, что Норвегия и Швеция являются странами с самыми высокими уровнями распространения безналичной оплаты во всем мире. В них существуют повсеместно распространенные единые мобильные платежные системы, которые запущены несколькими банками.

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