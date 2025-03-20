Швеция начала готовиться к войне с Россией в Арктике

Власти Швеции готовят элитные войска для противостояния возможной агрессии России в арктическом регионе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Военные уверены, что после завершения войны в Украине наиболее вероятной точкой будущей возможной агрессии России станет Арктика.

Шведский спецназ уже готовится воевать в арктических условиях — Россия рассматривается в качестве единственного возможного противника. В репортаже WSJ уточняется, что в случае агрессии России против Финляндии шведские войска также станут одними из первых соединений стран-членов НАТО, которые столкнутся с противником.

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Представители армии Швеции отметили, что Россия может попытаться передвинуть линию оборону на территорию Норвегии и Финляндии из-за опасений за уязвимость Северного флота, база которого находится в приграничной Мурманской области.

У Швеции нет сухопутной границы с Россией, однако военные отметили усиление российских войск на Кольском полуострове и расконсервирование советских военных баз в регионе. WSJ отмечает, что из-за глобального потепления в регионе может открыться доступ к морским запасам ценных природных ресурсов — это вынуждает Швецию разрабатывать стратегию их защиты.

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Арктический спецназ — самое быстрорастущее подразделение шведских вооруженных сил. Страна помогает своим союзникам по НАТО готовиться к возможному конфликту в арктических условиях. В специальном центре уже проходят подготовку войска США.

Ранее в Швеции выпустили официальную методичку с рекомендациями населению по поведению в первые дни кризиса или потенциальной войны. Жителям страны посоветовали иметь при себе недельный запас наличных денег разного номинала, а государственным и частным структурам предписали отказаться от приема оплаты только через безналичный расчет.