Власти Японии отозвали инициативу о денежном поощрении городских девушек за брак с сельчанами из-за общественной критики

Правительство Японии отозвало свою инициативу о единоразовой денежной выплате женщинам за переезд из Токио в село, чтобы выйти замуж за сельского мужчину. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Журналисты отмечают, что власти передумали вводить инициативу из-за волны возмущений по всей Японии.

По данным SCMP, Япония восьмой год подряд испытывает демографический кризис. В июне 2024 года минздрав страны охарактеризовал уровень рождаемости как «критический». Кроме этого, как сообщает SCMP со ссылкой на официальные данные, в 2023 году в Японии было зарегистрировано наименьшее количество браков за последние 90 лет. В 2023 году брак заключили менее 500 тысяч пар.

По словам японского ученого Кеничи Омаэ, молодое поколение Японии становится «обществом с низким уровнем желаний». Он отметил, что местная молодежь не хочет вступать в брак, заводить детей и даже просто иметь секс-партнера из-за опасений влезть в долги и других рисков.

В поисках лучшей жизни, карьеры и образования молодое поколение все чаще переезжает из сельской местности в Токио, пишет SCMP. По данным отчета о миграции населения Японии за 2023 год, в Токио приехало на 68 тысяч человек больше, чем уехало, причем большая часть из них — женщины.

Отмечается, что такая внутренняя миграция привела к нехватке рабочей силы в сельской местности. По данным SCMP, из-за дефицита населения закрылись многие сельские школы и больницы.

Правительство начало бить тревогу. Чтобы добиться «более равномерного распределения населения и экономического развития по регионам», власти решили вернуть женщин в села и стимулировать их переезд деньгами, пишет SCMP.

Сообщается, что правительство предложило женщинам, живущим в Токио, субсидии до 600 тысяч иен (4,2 тысячи долларов США) за брак с мужчиной в сельской местности. По данным SCMP, власти также предложили им покрыть транспортные расходы.

Подобная инициатива вызвала волну возмущения по всей Японии, пишет SCMP.

«Это удручает. Девушки уехали из отсталых сельских районов в Токио в отчаянной попытке улучшить свою жизнь. Теперь правительство хочет, чтобы они вернулись», — написал в ютубе один из пользователей.

Другой пользователь написал в соцсетях, что власти не должны «оценивать будущее женщины в денежном эквиваленте». Он также назвал выделяемые субсидии «нецелевым использованием средств налогоплательщиков».

Как отмечает SCMP, 30 августа власти Японии объявили, что откладывают свой план, поскольку он вызвал неодобрение.

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