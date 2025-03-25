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Мир

Проживание в беднейших районах Англии сокращает жизнь на 10 лет

2 минуты чтения 14:47

Средняя продолжительность жизни мужчин в беднейших регионах Англии на 4,4 года короче, чем в самых богатых регионах, у женщин эта разница составляет 3,7 года. Разница в продолжительности жизни в отдельных районах местного самоуправления и вовсе может доходить до 10 лет, следует из доклада организации Centre for Ageing Better, который изучило издание The Independent.

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Согласно отчету «Состояние старения 2025», средняя продолжительность жизни мужчин в беднейших регионах Англии составляет 77 лет, женщин — 81,2 года. В богатых регионах мужчины в среднем живут 81,4 года, женщины — 84,9 года. Бедные регионы Англии в основном расположены на севере страны.

На уровне отдельных районов самая большая продолжительность жизни среди мужчин оказалась в округе Харт в Хэмпшире — 83,4 года, это на 10 лет больше, чем у жителей Блэкпула, в среднем живущих 73,1 года. Женщины в Кенсингтоне и Челси в среднем живут 86,5 года, а в Блэкпуле — 78,9 года.

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Центр по изучению старения призвал чиновников ввести должность независимого комиссара по делам пожилых людей, чтобы улучшать качество жизни бедных пенсионеров. Эксперты назвали явление, при котором продолжительность жизни зависит от региона проживания, «лотереей почтовых индексов».

Ранее исследовательский проект «Если быть точным» назвал российские регионы, наиболее подходящие для жизни пенсионеров. В Москве средняя продолжительность жизни 55-летних жителей составила 29,8 года, в Санкт-Петербурге — 26,5 года. В среднем по России этот показатель составил 24,5 года. Худшими регионами для пожилых россиян исследователи признали Ингушетию, Чечню и Забайкальский край.

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