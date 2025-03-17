Названы лучшие и худшие для пенсионеров регионы России

Рейтинг российских регионов, лучше всего подходящих для жизни людей старше 55 лет, составил исследовательский проект «Если быть точным». Опубликовавшая его газета «Коммерсантъ» отмечает, что ключевым критерием при составлении списка стала ожидаемая продолжительность жизни для людей этой возрастной категории.

Среди критериев также оказалась доля пожилых людей с заработком ниже прожиточного минимума, количество трудоустроенных пенсионеров и число граждан старше 55 лет, посещавших за последний год хотя бы одно развлекательное мероприятие, такое как спектакль или показ фильма.

Я купила дом в Португалии и очень довольна Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой Общество 15 минут чтения

Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург. Ожидаемая продолжительность граждан возрастом в 55 лет там, по официальным данным, составила в 2024 году 29,8 и 26,5 года соответственно. При этом в целом по России в прошлом году этот показатель составил 24,5 года.

Меньше всего для жизни людей старшего возраста, по мнению исследователей, подходят такие российские регионы, как Ингушетия, Чечня и Забайкальским крае. В первых двух на место в общем рейтинге сильно повлияла высокая доля бедных пожилых жителей региона.

«Я — большой извращенец» Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались Криминал 14 минут чтения

Так, доходы ниже прожиточного минимума там имеют 26,4% и 21,2% населения старше 55 лет. В свою очередь, Забайкальский край остался на дне списка из-за ожидаемой продолжительности жизни. По официальным данным, гражданин в возрасте 55 лет может рассчитывать прожить там еще 21,1 года.

В десятку регионов, наименее подходящих для жизни пожилых людей, попала также Липецкая область. Как оказалось, там, всего 20,4% граждан старше 55 лет ведут социально активный образ жизни, посещая кино, музеи и концерты.