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Мир

Россиянин пропал во время восхождения на вулкан

16:49 21.03.2025

38-летний россиянин Антон Чернов и еще пятеро туристов из разных стран числятся пропавшими без вести на Филиппинах. Они отправились в однодневный поход на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос. Об этом сообщает Philippines News Agency.

По данным агентства, туристы ушли в поход еще 19 марта, при этом они не взяли с собой никаких вещей для ночевки или более длительного пребывания на вулкане. Путешественники должны были дойти до озер-близнецов Балинсасаяо и Данао.

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Помимо Чернова пропавшими также числятся трое граждан Германии и туристы из Великобритании и Канады. Представитель полиции Стивен Полинар сообщил, что спасатели из местного Управления по снижению и управлению рисками стихийных бедствий (LDRRMO) и поисковые группы добровольцев в настоящее время прочесывают гору Талинис. В ходе поисков они используют в том числе беспилотники.

«Поисковые операции в четверг привели к тропе, на которой были обнаружены следы, предположительно, принадлежащие иностранцам. Кроме того, мотоциклы, на которых они ехали к пункту въезда, все еще были припаркованы в том месте, где они их оставили», — рассказал Полинар.

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Ранее сообщалось, что на севере Норвегии после схода лавины турист провел семь часов под снегом и выжил. По словам экспертов, обычно в таких ситуациях люди погибают уже через 10 минут, однако мужчине удалось дозвониться до спасателей из-под полутораметрового слоя снега. Когда его удалось спасти, он все еще был в сознании.

Кроме того, в марте стало известно, что россиянин, пропавший в Буркина-Фасо на три недели, все это время находился взаперти — его допрашивали местные спецслужбы, которые заподозрили мужчину в терроризме.

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