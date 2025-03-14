Российский турист провел три недели на допросах спецслужб за границей

Российский турист Вячеслав Палий, отец супруги российского футболиста и защитника португальского клуба «Боавишта» Виталия Лысцова, пропал в западноафриканской стране Буркина-Фасо на три недели. Позже выяснилось, что его задержали местные спецслужбы. Об этом сообщает портал «Турдом».

Как пишет портал, последний раз Палий выходил на связь со своей семьей 21 февраля. Тогда он созвонился с родственниками и рассказал, что выезжает в Бамако, столицу Мали, на автобусе. Однако позже от него не было никаких новостей. По словам дочери туриста Ульяны, после Африки он должен был улететь в Грузию и затем в Панаму.

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Позже выяснилось, что Палий случайно оказался в зоне боевых действий в Буркина-Фасо, где его задержали военные, заподозрив, что он может быть террористом. В течение трех недель его держали запертым в квартире и допрашивали, не давая связаться с родными.

После вмешательства в ситуацию российского Министерства иностранных дел, аппарата президента Мали и короля Марокко россиянина отпустили. «Турдом» отмечает, что в ближайшее время Палий не планирует отправляться в новые путешествия. При этом, по словам его дочери, мужчина часто строит сложные маршруты, чтобы посетить несколько стран за одну поездку. Обычно такие путешествия длятся около месяца.

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Ранее сообщалось, что два российских туриста погибли на Филиппинах. По данным СМИ, один из них утонул, а на второго напали акулы. Это произошло во время погружения с аквалангом — их унесло течением от катера. При этом двум другим туристам и инструктору удалось вернуться на судно.