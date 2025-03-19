EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Турист провел несколько часов под снегом и выжил

23:07 19.03.2025

Иностранный турист провел семь часов в снежной ловушке после схода лавины на севере Норвегии, сообщает The Guardian со ссылкой на информацию местных СМИ. Он выжил, эксперты назвали этот случай уникальным.

Мужчина путешествовал в составе туристической группы около норвежской коммуны Люнген, лавина сошла около полуночи по местному времени. Турист оказался под подушкой из снега, толщина которой достигала полутора метров. Но он все равно смог дозвониться до спасателей.

Я купила дом в Португалии и очень довольна
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
Общество15 минут чтения

Исследователь лавин из Арктического университета Норвегии в Тромсё Аудун Хетланд рассказал журналистам, что обычно люди погибают уже через 10 минут пребывания под слоем снега. Он назвал срок в семь часов «почти уникальным случаем в истории». The Guardian отмечает, что турист при спасении все еще был в сознании.

Нашедший мужчину кинолог Кристиан Мидтгард рассказал, что был удивлен, когда обнаружил туриста живым. «Вся статистика и опыт говорят о том, что это невозможно, когда ты остаешься похороненным так долго», — сказал Мидтгард. Мэр Люнгена назвал это чудом.

Илон Маск убивает Tesla
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
Мир16 минут чтения

Еще одного мужчину из туристической группы снег унес в воды ближайшего фьорда, он выжил, выбрался на берег и сам связался с властями. Спасатели продолжают поиски женщины, она официально числится пропавшей без вести. Журналистам не известны национальности туристов, поскольку власти Норвегии приняли решение о неразглашении.

The Guardian отмечает, что туристическая группа направилась в лыжный тур в регионе, в котором отмечался высокий риск схода лавин — власти предупредили об этом население. О применении санкций в адрес туристов за посещение этой местности также не сообщается.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования