Турист провел несколько часов под снегом и выжил

Иностранный турист провел семь часов в снежной ловушке после схода лавины на севере Норвегии, сообщает The Guardian со ссылкой на информацию местных СМИ. Он выжил, эксперты назвали этот случай уникальным.

Мужчина путешествовал в составе туристической группы около норвежской коммуны Люнген, лавина сошла около полуночи по местному времени. Турист оказался под подушкой из снега, толщина которой достигала полутора метров. Но он все равно смог дозвониться до спасателей.

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Исследователь лавин из Арктического университета Норвегии в Тромсё Аудун Хетланд рассказал журналистам, что обычно люди погибают уже через 10 минут пребывания под слоем снега. Он назвал срок в семь часов «почти уникальным случаем в истории». The Guardian отмечает, что турист при спасении все еще был в сознании.

Нашедший мужчину кинолог Кристиан Мидтгард рассказал, что был удивлен, когда обнаружил туриста живым. «Вся статистика и опыт говорят о том, что это невозможно, когда ты остаешься похороненным так долго», — сказал Мидтгард. Мэр Люнгена назвал это чудом.

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Еще одного мужчину из туристической группы снег унес в воды ближайшего фьорда, он выжил, выбрался на берег и сам связался с властями. Спасатели продолжают поиски женщины, она официально числится пропавшей без вести. Журналистам не известны национальности туристов, поскольку власти Норвегии приняли решение о неразглашении.

The Guardian отмечает, что туристическая группа направилась в лыжный тур в регионе, в котором отмечался высокий риск схода лавин — власти предупредили об этом население. О применении санкций в адрес туристов за посещение этой местности также не сообщается.