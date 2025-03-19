Lipton объявил о прекращении производства персикового чая

Бренд чая Lipton объявил о прекращении производства своего персикового чая. В инстаграме бренда появилась публикация, где изображена жестяная банка Lipton с белыми крыльями за спиной. Надпись под рисунком начинается со слов «Rest in peach» («Покойся с персиком»). «Вы, возможно, слышали, что наш культовый вкус персикового чая Lipton Ice Tea снимается с производства. Мы знаем — это больно», — говорится в публикации.

Lipton извинился, что испортил подписчикам «вкус послеобеденного чая», но пообещал: остальные напитки бренда «по-прежнему здесь, чтобы не дать вам заскучать». «Кто знает? Может быть однажды Персик совершит легендарное возвращение», — говорится в публикации.

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Подписчикам в инстаграме Lipton предложил «присоединиться к группе поддержки Персика».

Автор самого популярного комментария под постом задал вопрос: «Как вообще компания может прекратить выпуск своего вероятного бестселлера?» Комментарий собрал почти 32 с половиной тысячи лайков. Автор второго по популярности комментария с 21 тысячей лайков посоветовал Lipton: «Лучше бы это была шутка на 1 апреля».

Lipton — торговая марка чая, зарегистрированная бизнесменом Томасом Липтоном в Великобритании в 1890 году. Сейчас бренд принадлежит британской компании Unilever.

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В середине февраля сервис для изучения языков Duolingo объявил о смерти своего маскота, совенка Дуо. В соцсетях сервиса появился видеоролик, где несколько персонажей выносят из здания гроб с зеленой совой. «Честно говоря, мы думаем, что, вероятно, он умер, пока ждал, когда ты наконец сделаешь урок, но кто мы такие, чтобы тебя судить», — говорилось в официальном сообщении Duolingo.

Менее чем через две недели сервис Duolingo объявил, что маскот воскрес. Сервис опубликовал новый ролик, в котором совенок вылезает из лежащего в кузове автомобиля гроба и уходит. После на экране появляется надпись «Легенды никогда не умирают».