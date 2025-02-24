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Интернет и мемы

Сову Дуо «воскресили»

19:29 24.02.2025

В соцсетях приложения по изучению языков Duolingo появился ролик с «воскрешением» совы Дуо. В нем сова вылезает из гроба, который стоит в кузове машины, и уходит. После этого на видео появляется надпись «Легенды никогда не умирают».

«Вы действительно думаете, что я позволю кибертраку уничтожить меня?» — подписан пост Duolingo. В комментариях в соцсети Х одни пользователи приветствовали возвращение Дуо, другие задались вопросом, настоящая ли это сова. Некоторые комментаторы также написали, что Duolingo провел «блестящую маркетинговую кампанию».

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О «смерти» совы Дуо сообщили 11 февраля в соцсетях приложения. При этом причины «смерти» остались неизвестными. После этого в аккаунтах Duolingo появилось еще несколько публикаций, в которых говорилось, что «смерть» совы будут расследовать. 

Также пользователей приложения призвали пройти уроки. Маркетологи Duolingo запустили шкалу опыта, которая заполнялась по мере того, как пользователи проходили занятия. Они заявили, что как только опыта наберется достаточное количество, будет раскрыта новая зацепка в «тайне смерти Дуо».

На «смерть» Дуо отреагировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Пусть причина вашей смерти будет определена как можно скорее. Одно мы знаем наверняка: это не оспа, потому что болезнь была искоренена еще в 1980 году», — написала ВОЗ в соцсети Х. 

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Пост с реакцией на «смерть» совы выложили и в официальном аккаунте самой соцсети Х. На нем изображены сова Дуо и старый логотип твиттера. «Все птицы попадают в рай», — сказано в посте.

В аккаунте Duolingo также поменяли фотографию с «мертвой» совы на «воскресшую». Разработчики использовали Дуо для мотивации пользователей и напоминания им о непройденных уроках.

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