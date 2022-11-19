Если вы выбираете страну для переезда и хотите жить в Евросоюзе, Португалия — одно из самых гостеприимных государств. По просьбе «Холода» журналистка Мария Соуза, которая живет в Португалии 12 лет, рассказывает, на что здесь можно рассчитывать и как легализоваться, если вы из России.

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Визы и ВНЖ

Для получения визы нужно обратиться в дипломатическое представительство или консульство Португалии в стране, где вы проживаете не как турист.

Выдачей и продлением виз и ВНЖ в Португалии занимается миграционная служба SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Но будьте готовы к тому, что бюрократические процессы в Португалии очень медленные.

Подать заявление можно на следующие типы резидентских виз:

рабочую визу, например, для работы по найму (D1) или для высококвалифицированных специалистов (D3). Визу D3 могут получить представители профессий из списков 1 и 2, опубликованных на сайте SEF;

визу цифрового кочевника (если у вас есть стабильный доход из иностранных источников, составляющий не менее 2820 евро за последние три месяца);

визу предпринимателя или стартап-визу (подаваться на нее нужно на платформе Агентства по конкурентоспособности и инновациям Португалии IAPMEI);

студенческую визу;

визу для лечения в стране (или для сопровождения пациента);

визу для человека, сопровождающего члена семьи, у которого есть виза временного пребывания.

Подробно о каждой из виз написано на сайте Министерства иностранных дел Португалии.

Вы сможете въехать в страну по резидентской визе и запросить ВНЖ (Título de Residência), а после этого зарегистрироваться по месту жительства.

Как и другие европейские страны, Португалия выдает иностранцам политическое убежище — с правилами можно ознакомится на сайте парламента Португалии.

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Счета и карты

Иностранцы могут открыть счет в португальском банке, но для этого нужен налоговый номер (NIF). Его делают в налоговом агентстве (Finanças) в день вашего посещения. Нерезиденты могут сделать это только через налогового представителя (им может быть любое физическое или юридическое лицо, которое является «резидентом на территории Португалии»).

Если у вас нет работы, для открытия счета придется предоставить обещание о заключении трудового договора или документы, подтверждающие, что вы зарегистрированы в португальском центре занятости (Centro de Emprego).

В стране действует прогрессивный подоходный налог от 14,5 до 48% и льготный режим в течение 10 лет для новых резидентов. Если вы наемный работник, то работодатель ежемесячно должен удерживать налоги из зарплаты и выплачивать их за вас. Тем не менее вам все равно нужно самому подавать годовую налоговую декларацию.

Если вы работаете не по найму, то можете оплатить подоходный налог через Portal das Finanças, а налог на социальное обеспечение — через Segurança Social Direta.

Детские сады и школы

Детские сады принимают детей в возрасте от трех месяцев до шести лет. Большинство из них — частные, а государственные ясли и детские сады обычно предназначены для семей с низким доходом.

Государственные школы бесплатны для всех граждан и резидентов-иностранцев. Записать ребенка можно двумя способами: на портале das Matrículas или лично в выбранной вами школе. Государственные школы отдают предпочтение детям, которые живут в этом же районе (или если их родители работают поблизости). При наличии свободных мест можно подать заявление в любую школу рядом с местом жительства.

Образование

Лучшие университеты Португалии по большей части государственные, но все они платные. Частные вузы сами устанавливают цены, поэтому год обучения в них может стоить в два-четыре раза дороже, чем в государственных.

Для тех, кто хочет выучить португальский, есть государственная инициатива Programa PPT с бесплатным обучением для иностранцев. Продолжительность курса зависит от выбранного языкового уровня (от базового до продвинутого).

Работа

В Португалии открывается все больше офисов международных компаний, что заметно облегчает поиск работы. Самые востребованные специальности — в сфере маркетинга и IT.

Средняя зарплата составляет порядка 1000 евро в месяц до вычета налогов, а минимальная — 705 евро в месяц.

Фото: Ari Dinar / Unsplash

Цены

Стоимость жизни будет сильно зависеть от части страны: дешевле всего жить в северной (Брага, Браганса) и центральной Португалии (Коимбра, Авейру).

Лиссабон и Кашкайш возглавляют список самых дорогих городов страны. Несмотря на общую низкую стоимость жизни в Португалии по сравнению с другими странами ЕС, в 2021 году Лиссабон вошел в список 100 самых дорогих городов для экспатов.

Средние цены на продукты по стране:

яблоки (килограм) — 1,50 евро;

бананы (килограм) — 1,10 евро;

курица (килограм) — 5,20 евро;

десяток яиц — 1,70 евро;

буханка хлеба (500 граммов) — 1,10 евро;

сыр (килограм) — 7,10 евро;

молоко (литр) — 0,60 евро;

лук (килограм) — 0,95 евро;

картофель (килограм) — 0,85 евро;

рис (килограм) — 0,95 евро;

бутылка воды (1,5 литра) — 0,50 евро.

Цены на транспорт:

билет на автобус или метро — 1,50 евро;

месячный проездной — 30-40 евро;

такси (за километр) — 0,50 евро;

бензин (за литр) — 2,0 евро.

Жилье

Найти жилье в Португалии, особенно в Лиссабоне и Порту, непросто. Средняя арендная плата почти равна средней зарплате, поэтому доступные квартиры и дома быстро исчезают с рынка.

Цены на аренду сильно различаются в зависимости от части страны и типа недвижимости. Населенные пункты, расположенные ближе к побережью, как правило, дороже, чем во внутренней части страны.

Средние цены за однокомнатную квартиру:

Лиссабон — 1100 евро в месяц;

Кашкайш — 1000 евро;

Порту — 700 евро;

Фару — 600 евро;

Коимбра — 500 евро;

Брага — 450 евро;

Визеу — 400 евро.

Обычно арендаторы сами оплачивают коммунальные услуги. Для этого нужно заключить договор с коммунальной компанией и открыть счет в местном банке.

При этом центрального отопления почти нигде нет, а зимой счета за коммунальные платежи могут достигать 250 евро.

Средняя ежемесячная стоимость коммунальных услуг (для однокомнатной квартиры):

электричество — 50 евро;

газ — 20 евро;

вода — 30 евро;

интернет — 30 евро.

Медицина

Иностранцам с резидентской визой или ВНЖ госстраховка покрывает экстренную помощь, профилактику, диагностику и лечение (кроме стоматологии и эстетической хирургии). Проблема только с записью к врачам: большинство пациентов ждут первой консультации более года. Поэтому местные жители часто оформляют еще и частную страховку. Она стоит от 20 до 50 евро в месяц в зависимости от вашего возраста и степени страхового покрытия.

Льготы

Номер социального страхования в Португалии называется NISS (Número de Identificação de Segurança Social). Он гарантирует вам права налогоплательщика.

Налогоплательщики защищены португальской системой социального обеспечения и могут рассчитывать в том числе на:

пособие по безработице;

выплаты в случае производственных травм;

пособие по болезни;

пособия по материнству и отцовству;

пенсию по старости;

пособия по инвалидности.

Климат

В Португалии мягкая зима и жаркое лето. На севере страны обычно больше осадков, а температура ниже. К югу от Тежу, крупнейшей реки Пиренейского полуострова, жаркое длинное лето и короткая зима с небольшим количеством осадков. На Мадейре субтропический мягкий климат, а на Азорских островах — субтропический океанический с обильными осадками.

Зимой в зависимости от региона температура редко опускается ниже 0°С. А летом может достигать +40°С.

Фото: Sven Hornburg / Unsplash

Перемещение по миру

Португальский паспорт занимает пятое место в рейтинге Guide Passport Ranking Index с очень высоким показателем мобильности: он обеспечивает безвизовый доступ в 189 стран и территорий. Однако для въезда в ряд стран, например, Китай или Россию, виза все же нужна.

Расположение страны позволяет долететь из Лиссабона и Порту практически в любую точку мира. А со странами Европы существует хорошее железнодорожное сообщение. Кроме того, в Лиссабоне есть современный порт для круизных лайнеров в историческо-культурном центре города.

Русскоязычное комьюнити

Отношение к россиянам, как и к другим иммигрантам, в Португалии дружелюбное, и никаких ограничений для экспатов из России нет. Тем не менее, чтобы комфортно себя чувствовать, желательно знать английский хотя бы на базовом уровне.

Полезные группы, каналы и чаты для русскоязычных экспатов: