Telegram стал сотрудничать с французскими правоохранителями после задержания Дурова

Платформа Telegram начала сотрудничать с французскими правоохранителями после задержания ее основателя Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже. Это выяснило издание Libération.

По данным издания, мессенджер ответил на запросы, поданные отделом по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований. Он предоставил данные, которые могут помочь идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о делах, связанных с сексуальной эксплуатацией детей и насилием над ними.

Начальница отдела по борьбе с киберпреступностью в Национальной прокуратуре Жоанна Брусс подтвердила, что Telegram стал более открытым к сотрудничеству с правоохранителями. В Федеральной прокуратуре Бельгии также отметили, что мессенджер стал активнее сотрудничать с правосудием.

39-летнего основателя Telegram Павла Дурова 24 августа задержала французская полиция в Ле Бурже на выходе из частного самолета. Французская прокуратура заявила, что задержание произошло в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что у задержания Дурова нет «политических мотивов». 28 августа суд отпустил Дурова под залог и взял под особый надзор, бизнесмену запрещено покидать территорию Франции и необходимо отмечаться у правоохранителей два раза в неделю.

Дуров уехал из России в 2014 году, после чего получил гражданство одного из карибских государств Сент-Китс и Невис. В 2021-м он стал гражданином Франции, не проживая в стране, получив паспорт страны по исключительной процедуре. При этом «Важные истории» писали, что с момента отъезда из России в 2014-м Дуров посещал страну более 50 раз. Владимир Путин рассказывал, что «встречался с Павлом Дуровым в Москве много лет назад». По его словам, претензий у российских властей к основателю Telegram не было.

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