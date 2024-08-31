Павел Дуров на допросе в Париже рассказал о контактах со спецслужбами

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время допроса в Париже рассказал о своих контактах с французскими спецслужбами. Бизнесмену пришлось отвечать на вопрос о том, почему за последние десять лет команда мессенджера проигнорировала 2460 запросов, рассказала газета Libération со ссылкой на источники.

Миллиардер российского происхождения сотрудничал с Главным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI), сообщила газета. Дуров после задержания рассказал, что встречался с агентами этой спецслужбы в Дубае. Команда мессенджера наладила «отдельный канал связи с ведомством», начав принимать сообщения на отдельный почтовый адрес, рассказала Libération. Это помогло предотвратить несколько терактов, объявил, по информации газеты, на допросе предприниматель.

Однако ответить на все запросы невозможно, посетовал Дуров. Компания получает «миллионы обращений», а сортировкой занимается искусственный интеллект, пересказала газета доводы бизнесмена. Дуров, по ее информации, «был поражен», узнав о предъявленных обвинениях.

Однако предприниматель выразил готовность сотрудничать и в присутствии представителей Национального управления по борьбе с мошенничеством разблокировал свой телефон, передав правоохранителям код доступа, сообщила Libération.

В 2017 году спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов взламывали айфон основателя Telegram. Причиной было игнорирование командой мессенджера обращений правоохранительных органов с просьбами помешать «Исламскому государству» планировать операции через телеграм-чаты.

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В 2018 году французский президент Эммануэль Макрон встретился с Дуровым за ланчем, а в 2021 году бизнесмен исключительным порядком получил гражданство Франции. «Это было решение главы государства, его и только его», — процитировала Libération неназванного бывшего соратника Макрона.

Слова Дурова о сотрудничестве с французскими спецслужбами ранее приводило издание Le Parisien.

39-летний основатель Telegram был задержан французской полицией 24 августа в аэропорту Ле Бурже, на выходе из частного самолета. Французская прокуратура заявила, что задержание произошло в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Макрон заверил, что задержание не было обусловлено «политическими мотивами». 28 августа суд отпустил Дурова под залог и взял под особый надзор, бизнесмену запрещено покидать территорию Франции.

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