Школьница забеременела от отчима в Узбекистане

В Ташкенте мужчина, имя которого не называется, вступил в половую связь со своей 14-летней падчерицей. В результате школьница забеременела. Об этом сообщает Nova24.uz и Podrobmno.uz со ссылкой на офис детского омбудсмена.

По данным изданий, о случившемся стало известно в декабре прошлого года. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вступлении в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет. Мужчину отправили под стражу, ему может грозить от восьми до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что дело взяла на контроль прокуратура Ташкента.

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«Этот случай — напоминание о том, как важно защищать права детей и создавать безопасную среду для их развития, чтобы они могли рассказать о том, что с ними происходит родителям и преподавателям, зная, что им помогут и не осудят», — прокомментировали случившееся в проекте против гендерного насилия в Узбекистане «Не молчи».

Ранее стало известно, что в Англии Кристофера Стоктона приговорили к пожизненному заключению за то, что он до смерти затряс своего двухлетнего пасынка. Тогда сообщалось, что мужчина всю ночь играл в Xbox, а после начал «трясти и швырять [ребенка] с особой жестокостью, намеренно и насильно причиняя ему вред».

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В марте этого года в США против 52-летней жительницы Коннектикута выдвинули обвинение в том, что она в течение 20 лет держала взаперти своего пасынка. 32-летний мужчина смог сбежать, устроив пожар. Он рассказал местной полиции, что мачеха морила его голодом и запрещала выходить из его комнаты площадью менее семи квадратных метров, за исключением нескольких часов, когда он должен был заниматься домашними делами.