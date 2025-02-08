Отчим затряс двухлетнего ребенка до смерти

Суд в Тиссайде на северо-востоке Англии приговорил к пожизненному заключению с минимальным сроком в 25 лет Кристофера Стоктона, которого признали виновным в убийстве 22-месячного ребенка его партнерши Чарли Робертса. Об этом сообщает издание The Independent.

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По данным следствия, 38-летний Кристофер Стоктон в январе прошлого года переехал к Пауле Робертс. Спустя неделю он провел целую ночь, играя в Xbox, после чего напал на сына своей девушки Чарли. Прокурор заявил, что мужчина «тряс и швырял его с особой жестокостью, намеренно и насильно причиняя вред маленькому Чарли».

Пытаясь скрыть убийство, Стоктон позвонил в скорую помощь и во время разговора обращался к Чарли со словами «давай, приятель» и «просыпайся, просыпайся». Приехавшим медикам мужчина заявил, что пасынок подавился печеньем, и он якобы пытался его спасти, похлопывая по спине. Экспертиза показала, что ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Признаков удушья у мальчика не обнаружили.

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В прошлом году в Техасе заключенному Роберту Робертсону приостановили казнь за четыре часа до исполнения смертного приговора. Его обвиняют в убийстве двухлетней дочери в 2002 году. Экспертиза по делу установила, что Робертсон слишком сильно качал девочку, пытаясь успокоить ее после падения с кровати. Ребенок умер от кровоизлияния в мозг. Защита считает, что суд должен полностью оправдать мужчину в связи с отсутствием вины.

Синдром детского сотрясения возникает у младенца или маленького ребенка из-за сильной тряски, при которой мозг ударяется о черепную коробку. Из-за этого может случиться кровоизлияние в мозг, отек или может пойти кровь из глаз. Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщает, что у пострадавшего могут наблюдаться слепота, судороги, паралич и нарушения развития. Каждый четвертый ребенок, пострадавший от сильной тряски, умирает.