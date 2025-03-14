Женщина десятилетиями держала взаперти и морила голодом своего пасынка

Жительницу штата Коннектикут, 56-летнюю Кимберли Салливан, обвинили в том, что в течение 20 лет она держала в плену своего пасынка. 32-летний мужчина, имя которого не называется, смог сбежать, устроив дома пожар. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию города Уотербери.

Как пишет издание, на момент побега мужчина весил около 30 килограммов. Он признался, что устроил пожар в своей комнате площадью менее семи квадратных метров после многих лет «длительного насилия, голода, жестокого обращения и бесчеловечного отношения». «Я хотел свободы», — объяснил он мотив поджога.

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Би-би-си пишет, что мужчине удалось устроить пожар с помощью дезинфицирующего средства для рук, бумаги и зажигалки. При этом, как заявили прокуроры в суде, он осознавал, что может погибнуть. После того, как на место приехали спасатели, мужчине потребовалась медицинская помощь, поскольку он надышался дымом.

По данным прокуратуры, мужчине в течение многих лет давали один сэндвич и две маленькие бутылки воды в день. Его было разрешено выйти из комнаты только на два часа в день, чтобы заняться домашними делами под присмотром мачехи.

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При этом Кимберли Салливан, которой предъявили обвинение в похищении человека и жестоком обращении, их отрицает. «Она никак его не удерживала. Она обеспечивала его едой, предоставляла жилье. Она в шоке от этих обвинений», — заявил адвокат Салливан Иоаннис Калоидис. Женщина отказалась разговаривать с представителями власти, которые прибыли на место пожара.

Начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло назвал подробности дела «одновременно душераздирающими и невообразимыми». Би-би-си отмечает, что полиция не уточнила, когда умер отец мужчины, но заявила, что из-за этого его состояние ухудшилось. Также правоохранители добавили, что во время заточения мужчина не получал должной медицинской помощи, в том числе стоматологической.