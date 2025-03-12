Пользователи пожаловались на работу российских сервисов

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс Музыка» и некоторых других российских сервисов, сообщил РБК со ссылкой на данные Downdetector и «Сбой.рф». Проблемы с входом на сайт «Яндекс Музыки» и работой мобильного приложения начались около 18:15, число жалоб на Downdetector превысило 10 300, а на «Сбой.рф» — 1 200.

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс Музыка» и некоторых других российских сервисов, сообщил РБК со ссылкой на данные Downdetector и «Сбой.рф». Проблемы с входом на сайт «Яндекс Музыки» и работой мобильного приложения начались около 18:15, число жалоб на Downdetector превысило десять тысяч триста, а на «Сбой.рф» — тысячу двести.

Одновременно Downdetector зафиксировал почти тысячу жалоб на работу главной страницы «Яндекса» и более тысячи триста — на работу видеохостинга «Rutube». Также около восьмисот человек сообщили о проблемах с онлайн-кинотеатром Zona, а около семьсот восьмидесяти — на трудности с сайтом Федеральной налоговой службы.

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После «Яндекс Музыки» самые заметные проблемы до сих пор наблюдаются у букмекерской конторы «Олимпбет» — за день о сбоях сообщили более пяти тысяч пользователей, и число обращений растет.

На сложности с доступом к сервисам «Яндекса» больше всего за последние сутки жаловались пользователи из Москвы — 43%. Около 10% обращений поступило из Санкт-Петербурга, около 6% — из Башкортостана. «Будто бы нет интернета, не загружается, хотя интернет есть», — говорится в последней по времени жалобе на «Яндекс Музыку».

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Последний раз крупный сбой в работе сервисов «Яндекса» был зафиксирован 13 февраля. Тогда причиной сбоя в компании назвали «проблемы на сетях связи».

10 марта сбой произошел в работе социальной сети X. Сервис микроблогов отключался несколько раз за сутки, число жалоб по всему миру исчислялось десятками тысяч.

28 февраля глобальный сбой в работе произошел у мессенджера WhatsApp. Российские пользователи подали в тот день около 1770 жалоб на работу сервиса.