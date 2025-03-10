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Интернет и мемы

Twitter упал

19:58 10.03.2025

Пользователи соцсети Х, бывший Twitter, за последний день четыре раза массово жаловались на проблемы с работой сайта и мобильного приложения, показали данные сайта Downdetector. Средняя длительность отключения сервиса микроблогов длилась около 40 минут, однако последний сбой продолжается уже больше часа, показывают жалобы пользователей

Первый раз проблемы с доступом к Х были зафиксированы около 12:30 по московскому времени. О сбоях сообщили более 21 тысячи человек из США, 10,8 тысячи из Великобритании и, например, около 610 из Украины. Статистику жалоб из России Downdetector не показывает.

В течение дня Х падал также около 15:58, 16:58 и 18:13 по московскому времени. Самый заметный наплыв жалоб наблюдался из США, а самый большой поток обращений наблюдался во время третьего за сутки отключения сервиса — около 17:00 по Москве из этой страны поступило 40265 жалоб за 15 минут.

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Журнал Variety сообщил, что компания Х не ответила на запросы журналистов о комментариях, а владелец соцсети Илон Маск до сих пор не отреагировал на проблемы на своей странице в Х.

Последнее крупное отключение соцсети X произошло в августе 2024 года, когда 66 % пользователей сообщили о проблемах с сайтом, приложением и подключением к серверу. Похожие проблемы наблюдались в марте 2024 и июле 2023 года, пишет Variety.

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Маск приобрел компанию Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года. Вскоре после миллиардер уволил около 80% сотрудников компании, а в июле 2023-го провел ребрендинг. С мая 2024 года официальным доменом соцсети является x.com, а с прежней главной страницы twitter.com сделана переадресация.

28 февраля глобальный сбой в работе произошел у мессенджера WhatsApp. Тогда на проблемы с доступом чаще всего жаловались жители США, Германии, Японии, Канады, ЮАР, африканских стран и стран Карибского бассейна. Российские пользователи WhatsApp подали около 1770 жалоб на работу — в отличие от твиттера, мессенджер не заблокирован в России.

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