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Интернет и мемы

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

20:13 28.02.2025

Пользователи из разных частей мира жалуются на работу мессенджера WhatsApp, показывают данные сервиса Downdetector. Сбой произошел около 18:30 по московскому времени, сообщил РБК со ссылкой на корреспондентов. Сервис «Сбой.РФ» сообщил о 1777 жалобах на работу WhatsApp за последний час.

Число жалоб, поданных сервису Downdetector на работу мессенджера из разных частей света за первые 15 минут после сбоя, превысило десять с половиной тысяч. Около половины жалоб касаются сложности с отправкой сообщений, более трети сообщили о проблемах с подключением к серверу, а около 10% рассказали о неполадках в работе мобильного приложения.

Среди оставивших жалобы — пользователи из США, Германии, Японии, Канады, ЮАР, африканских стран и стран Карибского бассейна. Согласно «Сбой.РФ», больше всего на WhatsApp пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской области, Башкортостана, Московской и Ростовской областей.

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У других онлайн-сервисов компании Meta — Facebook, Instagram, — сбоя нет, показывает статистика Downdetector.

В России последний раз крупный сбой в работе WhatsApp наблюдался 24 января. Сервисы «Сбой.РФ» и Downdetector фиксировали проблемы с работой всех основных мессенджеров, ютуба, сайтов крупных российских компаний, игровой платформы Steam и серверов игры Genshin Impact. Тогда Роскомнадзор утверждал, что сбой возник на сетях «МегаФона». Однако в самой компании утверждали, что проблемы с доступом «к отдельным зарубежным интернет-ресурсам» происходят «по независящим от компании причинам».

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Сбои в работе рунета, подобные январскому, эксперты рынка связывали с настройкой технических средств противодействия угрозам Роскомнадзора — устройств, которые мониторят трафик провайдеров и блокируют работу запрещенных российским властями сервисов.

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