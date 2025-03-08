СМИ: США изучают способы быстрого смягчения санкций против российского энергетического сектора

Правительство США изучает возможность быстрого смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора, если Москва подпишет мирное соглашение с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

Как пишет агентство, с такой инициативой Белый дом обратился к Министерству финансов США в преддверии возможных переговоров между президентом страны Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. При этом источники Reuters отметили, что США вряд ли отменят санкции, если Россия не пойдет на уступки.

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По данным агентства, Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении трехлетней войны в Украине. Аналитики считают, что смягчение санкций, вероятно, станет центральным элементом соглашения.

Источники Reuters добавили, что администрация Трампа хочет иметь возможность отменить некоторые ограничения без бюрократический проволочек и избежать потрясений, возникавших ранее при снятии других санкций. В качестве примера такой ситуации агентство приводит задержки со снятием санкций США с российского производителя алюминия «Русал» в 2019 году, которые привели к сбоям в работе компаний транспортной и строительной отраслей, а также повлекли за собой рост цен на алюминий на 30%.

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Ранее Reuters сообщал о подготовке США к возможному смягчению санкционных ограничений в отношении отдельных физических и юридических лиц. Агентство писало, что Трамп может издать соответствующий указ, однако для запуска процесса по смягчению санкций ему необходимо получить одобрение Конгресса.

В то же время накануне Трамп напротив пригрозил России введением новых санкций в отношении банковского сектора и экономических тарифов, если Россия не начнет переговоры о прекращении огня в Украине.