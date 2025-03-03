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Мир

СМИ: США обсуждают план по смягчению санкций против России

22:46 03.03.2025

США начали разрабатывать план возможного смягчения санкций против России, поскольку президент страны Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника, один из которых — американский чиновник.

Как пишет агентство, Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы представители США могли обсудить его с представителями России «в ближайшие дни». Источники Reuters уточнили, что обсуждение планируется в рамках «широких переговоров» США и России, на которых пойдет речь об улучшении дипломатических и экономических отношений.

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По словам собеседников агентства, в настоящий момент ведомства готовят список из отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов, с которых могут быть сняты санкции. При этом пока неизвестно, что США могут потребовать взамен на снятие ограничений.

При этом несколькими днями ранее Трамп продлил еще на год действие санкций, введенных против России в 2014, 2018 и 2022 году. Из документа Федерального реестра США следует, что действия и политика России продолжают представлять угрозу нацбезопасности США.

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В то же время, как пишет Reuters, Трамп может издать указ, который позволит его администрации начать процесс смягчения некоторых санкций против России. Однако ему будет необходимо получить одобрение Конгресса на отмену ограничений в отношении определенных организаций, заявил Джон Смит, партнер юридической фирмы Morrison Foerster и бывший глава Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

По данным Reuters, в январе этого года Трамп пригрозил ужесточить санкции против России, если Владимир Путин не захочет вести переговоры о прекращении войны в Украине. Однако уже в конце февраля он заявил, что российские санкции могут смягчить «в какой-то момент». Кроме того, ранее об этом говорил и министр финансов США Скотт Бессент.

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