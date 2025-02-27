СМИ: Турция готова направить миротворцев в Украину

Турция готова предоставить войска для миротворческой операции в Украине, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудил это с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщили источники Bloomberg. Турецкая армия является второй по численности в НАТО после американской, уточнило агентство.

Эрдоган говорил о возможной отправке военных с представителями Украины и России еще в начале месяца, уточнили собеседники издания. Предложение Турции о помощи в соблюдении условий возможного перемирия между воюющими сторонами выглядит «крайне важным для облегчения бремени европейских союзников», которые разрабатывают планы по созданию миротворческих сил для Украины, сообщило Bloomberg.

Франция и Великобритания заявляли, что готовы направить войска в Украину ради гарантий безопасности и обеспечения «любого мирного урегулирования» — при условии, что США обеспечат поддержку этой инициативы, пишет Bloomberg.

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Британский премьер-министр Кир Стармер говорил, что осознает ответственность, которую возьмет на себя, «решив подвергнуть жизни британских военных опасности», однако помощь Украине «поможет укрепить безопасность всей Европы».

Турция не станет участвовать в отправке миротворцев, если не будет вовлечена в обсуждение подготовки миссии и «все консультации», уточнили собеседники Bloomberg.

В администрации Эрдогана «не располагают» информацией об идее отправки турецких военных на Украину, а «на высшем уровне» выражалась «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям», сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Президентский кабинет Турции.

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Президент США Дональд Трамп поддержал идею участия европейских войск в статусе миротворцев, исключив прямое участие американских военных в этой миссии. По словам президента США, Владимир Путин не будет против присутствия европейских миротворцев в Украине. Трамп рассказал, что задавал Путину соответствующий вопрос, и у того «нет с этим проблем».

Глава российского МИД Лавров накануне заявил, что Россия «не может рассматривать» вариант с размещением европейских миротворцев в Украине. По его словам, «Москву никто не спрашивал» о присутствии войск других стран в Украине.