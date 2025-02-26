Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность остановки войны в Украине «по линии соприкосновения». «Такого не будет, у нас есть конституция», — объяснил министр, выступая на пресс-конференции после переговоров в Катаре, передает РИА «Новости». Россия «не может рассматривать» вариант с размещением европейских миротворцев в Украине, добавил Лавров.

Глава МИД назвал лукавством слова президента Франции Эммануэля Макрона о «необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил», а после — разговора «о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования». «Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием», — заявил Лавров.

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Министр сказал, что «Москву никто не спрашивал» о размещении миротворцев в Украине. Лавров назвал «навязываемый европейцами, а менно Францией и Великобританией» подход нацеленным на дальнейшее «разогревание конфликта» и пресечение «любых попыток его успокоить».

Накануне Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин не будет против присутствия европейских миротворцев в Украине. «Да, он согласится на это», — заявил президент США, отвечая на вопрос журналиста. Трамп рассказал, что задавал Путину этот вопрос, и у того «нет с этим проблем». «Думаю, война может скоро завершиться, в ближайшие несколько недель», — заявил американский президент.

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Несколько дней назад стало известно, что европейские страны ведут переговоры о возможной отправке в Украину 25-30 тысяч военнослужащих миротворческого контингента. Без помощи США украинская армия ослабнет уже через полгода, заявили накануне несколько украинских и европейских экспертов, а также американских чиновников.

Осенью 2022 года российские власти изменили конституцию, вписав в состав страны Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины.