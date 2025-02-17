Великобритания заявила о готовности отправить своих военных в Украину

В случае необходимости Великобритания готова отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения. Об этом говорится в статье британского премьер-министра Кира Стармера, опубликованной в газете Telegraph.

«Британия готова сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших собственных войск, если это будет необходимо», — написал Стармер.

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При этом он отметил, что осознает ответственность, которую возьмет на себя, решив подвергнуть жизни британских военных опасности. Однако, по его словам, помощь Украине поможет укрепить безопасность всей Европы, включая саму Великобританию. «Окончание этой войны, когда оно произойдет, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как Путин снова нападет», — добавил Стармер.

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Ранее о планах Владимира Путина начать новую войну в Европе уже в течение года после заключения мирного соглашения с Украиной говорил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что, по данным украинской разведки, Путин может как вновь пойти вперед в Украине, так и атаковать страны-члены НАТО, в частности, Польшу или страны Балтии.

Об угрозе новой войны для Европы, которая исходит от России, также предупреждала разведка Дании. Так, по данным спецслужбы, одна из стран НАТО может подвергнуться российскому нападению в течение пяти лет после окончания войны в Украине.