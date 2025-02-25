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Мир

Ученые нашли доказательства существования океана на Марсе

18:52 25.02.2025

Китайские ученые нашли новые доказательства существования океана в районе равнины Утопия на Марсе. В южной части равнины первый китайский марсоход Чжужун обнаружил отложения, напоминающие остатки береговой линии древнего океана. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С помощью проникающего георадара марсоход Чжужун обнаружил наклонные слои пород на глубине 10-35 метров на юге равнины Утопия. Исследователи сравнили эти данные с земными прибрежными отложениями и увидели «поразительно схожие черты».

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Это позволило ученым сделать вывод, что наклонные структуры на Марсе — это прибрежные осадочные отложения, образованные волнами древнего океана. Они предполагают, что эти слои могут состоять из песка и гальки.

Марсианский океан мог медленно отступать от первоначальных берегов в течение десятков миллионов лет, оставляя все новые береговые линии, считают ученые. Они оценивают скорость осаждения океана примерно в 10-40 сантиметров за тысячу лет.

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В прошлом году американский марсоход Perseverance обнаружил скалу площадью около половины квадратного метра, которая может содержать окаменелости древних микробов.

Также ученые НАСА ранее сообщили, что под поверхностью Марса на глубине 10-20 километров находятся «огромные» запасы жидкой воды. Такой вывод они сделали на основании данных, полученных за четыре года работы зонда Mars Insight Lander. Участник проекта профессор Майкл Манга предположил, что глубоко под поверхностью Марса  может существовать жизнь.

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