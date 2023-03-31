Ученые обнаружили в образцах грунта астероида Рюгу витамин В3 и урацил — важнейшие вещества для любых живых организмов. Еще в 2020 году крошечные образцы реголита были доставлены на Землю и с тех пор тщательно изучались — периодически ученые докладывают об обнаружении в них органических веществ. На самом деле сообщения о том, что «‎в космосе нашли кирпичики жизни», или «‎следы жизни», поступают нередко. Например, много шума наделало обнаружение фосфина в атмосфере Венеры или спирта в молекулярных облаках по соседству с центром Галактики. Но являются ли эти находки доказательством того, что жизнь на Землю была занесена из космоса?

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На космических телах находят органические вещества. Что в этом такого?

Если коротко — в этом видят намеки на решение двух фундаментальных загадок: о том, есть ли жизнь за пределами Земли, и о происхождении жизни вообще.

Вплоть до эпохи космических полетов ученые считали почти само собой разумеющимся, что если не разум, то жизнь во Вселенной распространена широко. Еще в 1940–50-е годы советские ученые были настолько уверены в этом, что создали науку астроботанику и предполагали, что листья марсианских растений должны быть очень темными, поскольку в суровом климате им надо сохранять больше тепла.

Затем космические аппараты достигли Марса и Венеры, собрали данные о климате на их поверхности, и сейчас нам ясно, что предмета для изучения у астроботаников может не появиться и в ближайшие тысячи лет.

Сегодня даже оптимисты соглашаются, что если жизнь в Солнечной системе и существует где-то, кроме Земли, то в виде разве что одноклеточных организмов, спрятанных где-то глубоко в подледных океанах Европы или Энцелада.

Также ученые все еще надеются найти следы жизни на Марсе. Обжегшись на первых экспериментах по ее прямому поиску, которые проводили «‎Викинги» — космические аппараты программы НАСА по изучению Марса — сейчас специалисты занимаются поиском ниш, где марсианские микроорганизмы могли существовать в прошлом. НАСА выбрало стратегию «‎следуй за водой», то есть американские посадочные зонды и марсоходы ищут, где на Марсе могла существовать жидкая вода, и только потом планируют изучать, были ли там микроорганизмы. Минералов, сформировавшихся в присутствии воды, найдено уже много, но следов жизни пока нет.

Микропутешественники сквозь космос

Пока самое популярное направление астробиологии — изучение земных бактерий, обитающих в экстремальных условиях. Ученые ставят эксперименты, в ходе которых проверяют, могут ли микроорганизмы выжить в условиях, подобных марсианским.

Инженеры и ученые, которые занимаются межпланетными миссиями, должны решать задачу планетарной защиты. Речь идет не об обороне Земли от инопланетных захватчиков, а о защите других планет от загрязнения земной жизнью, микроорганизмами, которые вместе с нашими космическими аппаратами могут попасть за пределы Земли. Ученые не столько стремятся защитить инопланетные микробы от потенциальных конкурентов, сколько стараются облегчить себе жизнь: если потом они найдут живые организмы на других планетах, откуда им знать, что они не были занесены с Земли?

Впрочем, возможно, все их усилия напрасны — в том случае, если верна гипотеза о вездесущности жизни, то есть панспермии.

Теория панспермии: жизнь во Вселенной была всегда?

Теория панспермии, оформившаяся в конце XIX века, гласит, что жизнь во Вселенной существовала всегда. Вселенная тогда считалась бесконечной и во времени, и в пространстве, поэтому вопрос о происхождении жизни как таковой лишался смысла: миры рождаются и умирают, семена жизни переносятся сквозь пространство (например, под давлением солнечного света) и прорастают на подходящих планетах.

Спустя век мы знаем, что у Вселенной есть конечный возраст, а значит, вопрос о происхождении жизни все-таки актуален. Однако гипотезу о переносе жизни сквозь космическое пространство продолжают изучать.

Литопанспермия. Жизнь залетела с метеоритом?

Один из самых популярных сценариев такого переноса — литопанспермия — описывается так: при падении на планету крупного космического тела фрагменты породы могут быть «‎выбиты» в космос, а затем, спустя годы странствий по Солнечной системе, упасть на другой планете. Если в этой породе были живые организмы, то, возможно, они выживут и смогут продолжить существование на новой планете.

С механической точки зрения этот процесс вполне возможен — и, более того, не раз реализовывался. Сейчас ученым известно более 200 метеоритов, которые когда-то были «выбиты» с поверхности Марса и в итоге падали на Землю. В 1990-е годы в одном из таких метеоритов были даже обнаружены следы микроорганизмов. Но сенсация не устояла: дальнейшие исследования не подтвердили, что эти следы имеют биологическое происхождение.

Точного ответа на вопрос, действительно ли возможен перенос жизни с метеорита (и происходило ли такое когда-нибудь), остается открытым. Чтобы ответить на него, российские ученые, например, проводили эксперимент «‎Метеорит»: помещали образцы живых организмов в базальтовые пластины, которые затем закрепляли на внешней поверхности спускаемого спутника «‎Бион». Вход в атмосферу вместе с ним должен был таким образом имитировать «‎посадку» микробов вместе с метеоритом. Среди «‎пассажиров» в итоге нашлись выжившие.

Способность микроорганизмов выживать в открытом космосе проверяют в экспериментах на МКС (результаты показывают, что некоторые «‎герои» действительно могут продержаться довольно долго). Кроме того, обследование внешней поверхности МКС показало, что некоторые земные бактерии способны добираться до космоса самостоятельно благодаря электрическим токам в атмосфере. Так что при некотором оптимизме можно предположить, что усилия спецов по планетарной защите напрасны и споры земных бактерий уже загрязнили Солнечную систему.

Кирпичи на экспорт

Многим исследователям более вероятным представляется другой сценарий: из космоса на планеты попадают не готовые организмы, а лишь прекурсоры, сложные органические молекулы, необходимые для формирования первых микроорганизмов, — те самые «‎кирпичики».

В межзвездном пространстве, в холодных молекулярных облаках могут формироваться довольно сложные органические молекулы. В их числе, например, соединения циклопентадиена, метиловый спирт и ацетальдегиды. В протопланетных облаках была найдена органическая кислота.

Сложную органику находили на планетах Солнечной системы и в метеоритах. Например, до сих остается неразгаданной загадка метана на Марсе: точно ли он есть в атмосфере, с чем связаны резкие колебания его концентрации и его происхождение, может ли этот метан быть биогенным? Примерно такие же вопросы вызывает и открытие следов фосфина в атмосфере Венеры: это вещество тоже может быть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.

Наконец, в метеоритах находили и азотистые основания, из которых строятся молекулы ДНК и РНК: аденин (A), тимин (T), гуанин (G), цитозин (C) и урацил (U). Поэтому находка урацила и аминокислот в образцах, доставленных зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу, — это лишь подтверждение (на чистом материале, который не подвергался действию земных условий) того, что такие молекулы действительно могут формироваться в Солнечной системе под действием колебаний температуры, ультрафиолетовой радиации и космических лучей.

Зная это, ученые допускают, что элементы РНК и ДНК действительно могли попадать на раннюю Землю с метеоритами. К сожалению, это не приближает нас к ответу на вопрос, откуда эта жизнь взялась.

Простая жизнь

Возможно, самая простая «жизнь», которая существовала на Земле, — это самовоспроизводящиеся молекулы РНК. Гипотеза гласит, что «‎мир РНК» мог существовать до появления одноклеточных организмов с ДНК, РНК и белковыми молекулами. Однако для запуска репликации РНК необходим целый набор сложных молекулярных инструментов, и ученые пока не могут себе представить, как они могли появиться.

Биолог Евгений Кунин подсчитал, что вероятность возникновения всей этой машинерии очень низка: 10−1081 (это дробь, где после десятичной запятой идет 1081 ноль и только затем единица). Иначе говоря, это означает, что жизнь во Вселенной вполне может существовать только на Земле и нигде больше (если не рассматривать гипотезу множественности вселенных). Не все ученые с ним согласны, некоторые пытаются смоделировать другие механизмы появления цикла самовоспроизведения РНК, которые, возможно, позволят убрать несколько нулей из этой десятичной дроби.

Но, к сожалению, обнаружение любого количества новых «кирпичиков жизни» не приблизит нас к решению этой проблемы.