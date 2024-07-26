На Марсе могли жить бактерии

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на поверхности планеты скалу площадью около половины квадратного метра, которая может содержать окаменелости, указывающие на существование микробов на Марсе миллиарды лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Камень был обнаружен 21 июля в момент движения марсохода вдоль северного края долины Неретва. Ему дали название «Водопад Чеява». NASA сообщило что анализ породы выявил следы органического материала и пятна на ее поверхности, схожие с теми, которые считаются следами окаменевших микробов на Земле. Это, по данным агентства, доказывает, что раньше в районе «Чеявы» была вода.

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Кен Фарли, научный сотрудник в Калифорнийском технологическом институте, утверждает, что «Чеява» оказался «самой загадочной, сложной и потенциально важной горной породой», когда-либо исследованной марсоходом.

«Мы впервые убедились в наличии органического материала, обнаружили характерные цветные пятна, свидетельствующие о химических реакциях, которые микробная жизнь могла бы использовать в качестве источника энергии, и получили четкие доказательства того, что через скалу когда-то проходила вода, необходимая для жизни», — рассказал ученый.

При этом, по его словам, ученые не смогли определить, как именно образовалась эта порода и что могло способствовать зарождению жизни на Марсе. Сканирование породы показало, что она содержит органические соединения. Такие молекулы на основе углерода считаются строительными блоками жизни, но также могут быть получены небиологическими процессами.

Исследователи надеются получить образцы марсианского камня для более детального изучения на Земле, однако миссия NASA столкнулась с финансовыми трудностями и может задержать свое возвращение вплоть до 2040 года.

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